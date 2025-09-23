ЗАРЕЖДАНЕ...
|Стефан Диомов със специална покана към пловдивчани
На 2 октомври (четвъртък) от 18:00 ч. в Дом на културата "Борис Христов“ (Голяма конферентна зала) маестро Стефан Диомов ще представи биографичната си книга "Белите и черни клавиши на моя живот“, която е поклон преди всичко към музиката – най-висшият начин за себеизразяване и най-мощният канал за общуване. Но той ще пренесе пловдивската публика и чрез своите пътешествия в съвършения ни дом, където е естествената красота и хармония, изворът на живот – природата. Представянето ще е съпроводено не само от спомени и разкази, но и от музикални поздрави.
Събитието "Стефан Диомов за музиката и пътешествията“се провежда с подкрепата на Община Пловдив.
Вход свободен
