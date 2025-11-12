ИЗПРАТИ НОВИНА
Срещата му с него променя желанието й да има деца
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:48
©
На 12 ноември актьорът Райън Гослинг отбелязва 45-ия си рожден ден. Празникът му ни дава чудесен повод да си припомним една от най-интригуващите любовни истории на Холивуд - тази между него и Ева Мендес. 

Райън Гослинг и Ева Мендес се срещат за първи път на снимачната площадка на филма The Place Beyond the Pines, чието заснемане започва през 2011 г. 

 

Според източници в медиите те са започнали да се виждат по-често като приятели, но скоро отношенията им прерастват в нещо много повече. 

През есента на 2011 г. започват и по-сериозните догатки дали между тях има нещо повече от приятелство. На 7 септември 2011 двамата за снимани в Дисниленд. На снимките се вижда как се държат за ръка и ядат захарен памук.

Любов пред камерите

Освен че са добри партньори в живота, те са и отлични колеги на снимачната площадка. Ето кои са общите им проекти до момента:

The Place Beyond the Pines (2012)

Това е филмът, по време на който започва тяхната връзка. Гослинг играе ролята на Лука-Глантън, моторист, който се захваща с кражби, за да подкрепя семейството си, а Мендес е в ролята на партньорката му Ромина. 

Тук връзката им преминава от работна към лична - както Мендес по-късно споделя в интервю, те “не са се срещнали на снимачната площадка, магията е започнала много преди това". 

Това е интересен проект, в който Мендес участва, а Гослинг е не само актьор, но и режисьор и сценарист на филма. Ролята на Ева е като на Кат - водещата звезда на нощен клуб, който функционира като едно от тъмните "подземия“ на филмовия свят. 

Клубът, в който тя работи, предлага ексцентрични артистични изпълнения - например сцени с фалшива кръв и насилие.

Този проект може да бъде представен като "семеен“ - те работят заедно, но ролите са различни - той е зад камерата, а тя пред нея.

Една специфична особеност на връзката им е силното желание за уединение и защита на личния живот. Ева Мендес и Райън Гослинг са популярна звездна двойка, следователно двамата често застават под светлината на прожекторите... но само в ролята на публични личности. По отношение на личния си живот и двамата са твърде дискретни и стриктно очертават границите.

Встрани от червените килими и публичните изяви двамата се подкрепят взаимно, когато не работят заедно на снимачната площадка. "Тя е негов фен номер 1 … Райън също подкрепя Ева във всичко и просто я обожава“, споделя източник.  

В интервю Гослинг споменава, че срещата с Ева и работата с нея са го променили много – не само професионално, но и като личност.

Актьорите имат две дъщери:

Есмералда Амaда Гослинг, родена през 2014 г.

Амада Лий Гослинг, родена през 2016 г. 

Въпреки че са сред най-известните актьори, двамата полагат усилия да запазят живота на децата си далеч от медиите – малко снимки, минимални публични изяви, нито една грандиозна промоция от семейния живот. 

Това, което прави връзката им още по-силна, са общите им ценности, а в центъра е именно семейството, децата, домът и спокойствието. Техният избор да избягват супер публичния живот е част от това. 

Срещата на Ева с Райън променя желанието ѝ да има деца.

Голямата им дъщеря Есмералда е кръстена на  любимия камък на актрисата.

През 2020 г. Райън споделя, че преди да срещне Ева, не мислел сериозно за семейство.

Макар никога официално да не са обявявали, че имат брак, през 2022 г. Мендес разпалва слуховете за тайно сключен брак.

Райън носи медальон с буквата "Е“ на премиера на филма Barbie - фино намигване към чувствата им. 

Динамиката в дома им е интересна - той готви, тя чисти. 

Двамата отдавна не живеят в Лос Анджелис, за да осигурят на дъщерите си по-спокойна среда, пише ladyzone.


Статистика: