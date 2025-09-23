ИЗПРАТИ НОВИНА
Собственик на хранителен магазин може да получи глоба от 353 000 евро заради спекулации с цената на олиото
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:09
©
Собственик на хранителен магазин в турската провинция Хатай е изправен пред възможна глоба до 17,2 милиона турски лири (353 000 евро), след като публикува видео с подвеждаща информация за цените на олиото, което стана вирусно в социалните мрежи, съобщи Министерството на търговията, предава сайта Тurkiye today.

Спорът започна, когато собственикът на магазина твърди във видео, че петлитрова бутилка олио, закупена за 150 турски лири (3,08 евро), се продава за 450 лири (9,22 евро).

Кадрите бързо се разпространиха в турските социални мрежи и предизвикаха обществено възмущение.

За да изясни случая, заместник-министърът на търговията Махмут Гюркан заяви, че цената от 150 лирри се отнася до 2023 г. и няма връзка с разходите през 2025 г., като добави, че реалната цена на едро към момента на проверката е била около 351 лири.

Собственикът също призна, че видеото е било заснето като шега и не отразява действителни факти.

Прокуратурата е образувала дело по Турския наказателен кодекс, който забранява публичното разпространение на подвеждаща информация.

Собственикът на магазина е бил задържан и предаден на прокуратурата за по-нататъшни действия.

Властите преследват и четири популярни акаунта в социалните мрежи, които са споделили видеото без проверка. Те може да бъдат глобени с между 850 000 лири (17 425 евро) и 8,5 милиона лири (174 250 евро)

Високата инфлация води до засилен контрол – глобите достигат 45 млн.

Случаят се развива на фона на упорито високата инфлация в Турция, където хранителните продукти остават сред най-чувствителните разходи за домакинствата.

През август годишната инфлация в Турция се понижи до 32,95%, докато хранителната инфлация остана по-висока – 33,28%, като продължава да представлява риск за процеса на дезинфлация, както често отбелязва турската централна банка.

Особено олиото е един от най-волатилните продукти, чиито цени рязко се повишаваха по време на последните инфлационни цикли.

Правителството въведе строги мерки за наблюдение, за да ограничи манипулациите с цените и нелоялните пазарни практики, като Министерството на търговията засили инспекциите и предупреди срещу подвеждащи твърдения.

Властите твърдят, че подобни мерки са необходими, за да се защитят потребителите, да се поддържа честна конкуренция и да се ограничи волатилността при основни стоки като растителните масла.


