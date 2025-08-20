ЗАРЕЖДАНЕ...
|Над 100 души постъпиха в болница след сватба
Към момента 66 от заболелите са хоспитализирани в умерено увредено състояние в лечебни заведения в Сливен, Търговище, Шумен, Варна, Велико Търново и Ямбол. Лечебните заведения в засегнатите области са информирани за възможността от повишен пациентопоток.
Сформиран е екип от служители на Регионалната здравна инспекция (РЗИ) Сливен и Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) Сливен за изясняване на причините за масовото заболяване. В момента се очакват резултатите от микробиологичните изследвания на взетите проби от заболелите.
Българската агенция по безопасност на храните е информирана, че масовото мероприятие не е било съобщено предварително и е проведено на открито, извън регистриран по Закона за храните обект. По информация на Агенцията, храната, сервирана по време на тържеството, е била домашно приготвена. Взети са проби за микробиологичен анализ от консумираната храна, предоставена от организаторите.
Епидемиологичното проучване продължава. От съществено значение е всички новозаболели лица да информират своевременно общопрактикуващите си лекари или болниците със спешно или инфекциозно отделение, за да бъде проведено адекватно лечение. Спазването на стриктна лична хигиена е важно, за да се предотврати разпространението на инфекцията сред контактните лица.
