Над 100 души постъпиха в болница след сватба

© Над 100 лица – както деца, така и възрастни – от различни области на страната са заболели със стомашно-чревни оплаквания и висока температура след посещение на сватбено тържество на 17 август 2025 г. в област Сливен. Общият брой на гостите на тържеството е бил около 750 души.



Към момента 66 от заболелите са хоспитализирани в умерено увредено състояние в лечебни заведения в Сливен, Търговище, Шумен, Варна, Велико Търново и Ямбол. Лечебните заведения в засегнатите области са информирани за възможността от повишен пациентопоток.



Сформиран е екип от служители на Регионалната здравна инспекция (РЗИ) Сливен и Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) Сливен за изясняване на причините за масовото заболяване. В момента се очакват резултатите от микробиологичните изследвания на взетите проби от заболелите.



Българската агенция по безопасност на храните е информирана, че масовото мероприятие не е било съобщено предварително и е проведено на открито, извън регистриран по Закона за храните обект. По информация на Агенцията, храната, сервирана по време на тържеството, е била домашно приготвена. Взети са проби за микробиологичен анализ от консумираната храна, предоставена от организаторите.



Епидемиологичното проучване продължава. От съществено значение е всички новозаболели лица да информират своевременно общопрактикуващите си лекари или болниците със спешно или инфекциозно отделение, за да бъде проведено адекватно лечение. Спазването на стриктна лична хигиена е важно, за да се предотврати разпространението на инфекцията сред контактните лица.