Снежен Пирин - гледки като от приказка
Автор: Илиана Пенова 20:55
© Facebook
Сняг натрупа в планина Пирин. Кадри от последното денонощните показват красиви снежни картини от пътеките в планината. 

Споделените в социалните мрежи снимки, събраха множество коментари от любителите на зимните пейзажи.


