ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Смърт преобръща живота на Владо Карамазов
Смъртта му кара Владимир да обмисли сериозно завръщане в родината. "Казах си, че от 15 години с майка ми и брат ми общуваме основно по телефона и това е много гадно", призна сладкарят. Той е наясно, че в Англия ще има много повече работа, но пък е трудно далеч от бащината къща, макар да е обиколил света, пише "Минаха години“.
Покрай продуцентската копания "Трите мечки“, която основаха заедно със Захари Бахаров и Юлиян Вергов, тримата доста пътуват.
"Трите мечки" обаче вече години не съществува за мъка на зрителите. Тримата прочути актьори бяха и близки приятели, но днес Владо не поддържа връзка с останалите двама. Карамазов не говори за разлъката, но преди време Вергов даде яснота: "Имахме голямо бъдеще, за кратко време постигнахме неща, които малко хора са постигали. Всъщност, ние иронично се бяхме кръстили така, защото в театъра мечка е актьор, който привлича публика. Ние сами финансирахме проекта, не сме взимали държавни субсидии", уточни с носталгия Вергов, като отхвърля версията парите да са били причината за разпадането на тандема.
"Тежко ми е, че се разделихме. Към приятелството винаги ще има път обратно. Проблемът е да намериш пътя, който съществува. Ще се намери!", убеден е сегашният участник в журито на "България търси талант".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1375
|предишна страница [ 1/230 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Глобяват ни в Гърция, ако не спазваме странни забрани
09:54 / 23.09.2025
Собственик на хранителен магазин може да получи глоба от 353 000 ...
09:09 / 23.09.2025
Лозанова пусна бельо за жълто-черни и черно-бели
21:50 / 22.09.2025
Камелия има второ дете, казва се Касия!
20:12 / 22.09.2025
Принц Уилям и Кейт Мидълтън заминават за САЩ?
20:18 / 22.09.2025
Новата жена на Сашо Кадиев не нарича Катето Евро майка, а по друг...
19:16 / 22.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
По времето на Бай Тошо колбасите са имали срок на годност 2-3 дни
13:49 / 21.09.2025
Започна най-пошлият Big Brother
10:32 / 22.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS