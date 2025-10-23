ЗАРЕЖДАНЕ...
|Слухове за смърт ядосаха легенда на киното
91-годишната актриса беше бясна, когато Акабабе - изключително популярен инфлуенсър, специализиран в новини за знаменитости в родината й - каза, че Брижит е починала в болница в Южна Франция. В публикации в X и Instagram, Акабабе написа: "Според моя ексклузивна информация, Брижит Бардо е починала днес. Ковчегът ѝ е поръчан в Сен Пол дьо Жара, департамент 09 (Ариеж)“.
Акабабе, чието истинско име е 27-годишната Анис Зитуни, добави: "Една икона си отиде, оставяйки след себе си незабравимо наследство и вечен отпечатък в сърцата на французите“.
Но няколко часа по-късно Брижит се обърна към X, за да обяви: "Не знам кой е идиотът, който пусна тази фалшива новина за смъртта ми тази вечер, но знайте, че съм добре и че нямам намерение да се отказвам".
Това се случва, след като Брижит беше изписана болница след операция, свързана с неразкрито пред медиите заболяване по-рано този месец.
Тя се върна в дома си в Сен Тропе, на Ривиерата, след лечение в продължение на три седмици в частна болница в близкия Тулон.
Миналата седмица френските медии съобщиха, че Брижит е в болница, страдаща от тежко заболяване, и е претърпяла операция, пише "Телеграф".
|Още по темата:
