|След като един я заряза, тя бързо си намери нов
"Аз съм провокативна, нежна, секси, самоуверена и не правя компромиси", коментира блондинката.
В предаването "Ергенът: Любов в Рая" тя бе впечатлена от собственика на заложна къща - Красимир и се залепи за него. Впоследствие той я смени с друга хубавица - фолкаджийката Киара, с която остана до големия финал.
Анна обаче бързо прежали Краси.
"Той ми е писал и преди формата и никога не съм смятала, че имам интерес да комуникирам с него - дори не съм му отговаряла. Не виждам смисъл да си говорим и след "Ергенът", щом видях точно за какъв човек става въпрос", коментира тя.
