|След две посещения при папата тяхната сватба става възможна
Среща, която не забравяме
Юбилейните чествания, известни още като Silver Jubilee, събират на едно място редица държавни глави, кралски особи и високопоставени гости от целия свят. Сред тях са и българският цар Симеон II и царица Маргарита. На снимките, публикувани наскоро в официалния профил на @bulgariaroyalfamily, се вижда елегантната царица Маргарита, носеща българската тиара "Кьохерт“, както и цар Симеон II в официален фрак с почетни ордени.
Присъствието на българската царска двойка на толкова значимо събитие е показателно за близките отношения между европейските кралски династии. Днес, близо половин век по-късно, архивните кадри предизвикват интерес и любопитство, тъй като напомнят за богатото минало на българската царска фамилия и връзките ѝ с другите монархически дворове в Европа.
Любовната история на цар Симеон ІІ и царица Маргарита
Тяхната история започва преди постъпването на Симеон във Военната академия в САЩ. Още тогава Маргарита му прави силно впечатление, но съдбата ги разделя. Години по-късно обща позната – Надежда – споменава на Симеон, че Маргарита ще гостува на приятелка в Америка. Той успява да научи адреса ѝ и ѝ изпраща покана за традиционния бал на академията. За съжаление, поканата идва в момент, когато Маргарита вече е на път за Япония, и срещата им така и не се състои.
Съдбата обаче има други планове – двамата се срещат отново в Мадрид, година по-късно, през лятото. Връзката им бързо се задълбочава и вземат решение да се оженят. Но плановете им се сблъскват с религиозни пречки: тя е католичка, той – православен. Католическата църква поставя условие – децата от брака задължително да бъдат възпитани в католическата вяра, с писмено потвърждение от страна на Симеон.
Това изискване поставя бъдещия монарх в деликатна ситуация – такова обещание би било в разрез с Търновската конституция. За да намери изход, Симеон се обръща към водещ адвокат, специалист по брачно право, който открива интересен прецедент от 1938 г. в Япония. Там местен епископ поема отговорността за венчавката между католичка и местен управител – шинтоист – без да настоява за религиозни ангажименти.
За да преодолее окончателно възникналите пречки, Симеон II предприема две посещения във Ватикана. Там е приет лично от папа Йоан XXIII – известен още като "Българския папа“, заради десетилетието, което е прекарал като църковен представител в България. Светият отец не крие своите симпатии към царското семейство, което допринася за благоприятно развитие на ситуацията, пише ladyzone.
