ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Слави Трифонов: Каза ми - "Имаме съмнения, че не е шега"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:46Коментари (0)881
©
Слави Трифонов и музикантът Евгени Димитров – Маестрото разкриха шокиращи истории за заплахи срещу шоумена и екипа му, свързани с концерти в София и Лондон.

По думите на Трифонов през април 2015 г. е имало информация за възможен атентат по време на негово участие в столицата.

Тогавашният вътрешен министър Румяна Бъчварова лично го уведомила за заплаха за взрив.

"Каза ми: "Имаме съмнения, че не е шега. Отговорността е ваша". Аз настоях, че няма да спра концерта, но ще бъдат извършени всички проверки – и от нашия екип, и от полицията", сподели Трифонов. Той разказа и за друг случай в Лондон, когато британските служби са го предупредили за заплаха с покушение.

"Получих информация от човек, който работеше при мен, че от МИ6 искат среща. Казаха ми, че има опасения, че ще бъда застрелян със снайпер. На летището ме посрещнаха 20–30 души от Скотланд Ярд, които ме охраняваха", разкри шоуменът.

В разговора Трифонов признава и колко значима част от живота му е екипът, с който е създавал музика и телевизия:

"Ку-Ку бенд е смисълът на моя живот. Не ходиш на работа, а така живееш", каза той в "Подкастът на Евгени Димитров". По думите му най-трудното е било напрежението от 20 години водене на предаване: "Беше ужасно напрежение да водиш шоу. Не знам дали ми липсва. Не са много хората, които са издържали да правят точно този вид предаване – има няколко в Америка. Това е!"

Шоуменът допълни, че е можел да продължи още две-три години, но решението на Би Ти Ви да спре предаването е било преломният момент. "За тях не искам да говоря, защото не е почтено... Те решиха да сложат ръка на свободата", коментира той, пише "България Днес".


Още по темата: общо новини по темата: 1084
02.09.2025 Скандална ергенка потвърди новата си връзка
02.09.2025 Дуейн "Скалата" Джонсън изглежда покъртително
02.09.2025 Народът скочи срещу Венета Райкова: Иска да бъде главният герой, но не
става
02.09.2025 Деси Добрева: 10 години си блъсках главата, за да осъзная, че това е най-важното нещо!
02.09.2025 За Антоанет Пепе играта свърши
02.09.2025 Въпреки слуховете Меган Маркъл се завръща по телевизията
предишна страница [ 1/181 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Деси Добрева: 10 години си блъсках главата, за да осъзная, че тов...
17:08 / 02.09.2025
Народът скочи срещу Венета Райкова: Иска да бъде главният герой, ...
17:09 / 02.09.2025
Превърнете всяка снимка в шедьовър с новата серия Huawei Pura 80 ...
13:31 / 02.09.2025
Новата водеща на bTV се разплака: Само Господ спаси детето ми
13:05 / 02.09.2025
Легендарните HELLOWEEN са първият хедлайнер на "Мидалидаре" през ...
11:22 / 02.09.2025
Почина легенда на Холивуд
08:38 / 02.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Първата дългосрочна прогноза за есента и зимата: По-студени дни и по-чести снеговалежи
Първата дългосрочна прогноза за есента и зимата: По-студени дни и по-чести снеговалежи
21:00 / 31.08.2025
Голяма изненада за Сашо Кадиев
Голяма изненада за Сашо Кадиев
12:37 / 31.08.2025
Преди сватбата си с новия тя заведе три от децата при бившия
Преди сватбата си с новия тя заведе три от децата при бившия
14:12 / 01.09.2025
Роден е точно преди 59 години в наш град, чието име вече не е същото
Роден е точно преди 59 години в наш град, чието име вече не е същото
20:23 / 31.08.2025
Наша актриса, позната повече с гласа си, днес става на 66
Наша актриса, позната повече с гласа си, днес става на 66
12:10 / 01.09.2025
Франциска Йорданова с последни думи за "Преди обед"
Франциска Йорданова с последни думи за "Преди обед"
11:32 / 01.09.2025
През септември внимавайте с парите, не теглете необмислени кредити
През септември внимавайте с парите, не теглете необмислени кредити
12:25 / 31.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: