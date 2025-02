Скандалите с майка й не попречиха на Дженифър Анистън да стане една от най-обичаните актриси

© От 90-те години насам Дженифър Анистън е едно от най-популярните лица в Холивуд - участието в най-големия телевизионен ситком за десетилетието и бракът с Брад Пит я превръщат в име, което всеки помни.



Още по това време обаче не ѝ липсват болезнени преживявания, сред които сложните взаимоотношения с нейната майка, оформили отношението на актрисата към живота, децата и родителството, разказват от Goalcast.



Майката на Анистън се казва Нанси Дау - модел и телевизионна актриса, участвала в сериали като “The Beverly Hillbillies" и “The Wild Wild West". Тя си отива през 2016 г. на 79-годишна възраст след два инсулта през 2011 и 2012 г.



От малка Анистън става свидетел на разпадането на брака своите родители и това я изтощава емоционално. На 9-годишна възраст тя остава сама в компанията на майка, с която порасването се оказва изпитание.



Животът на Нанси пред камерата очевидно се отразява на стандартите ѝ – Доу постоянно изисква съвършенство от дъщеря си.



"В нейния свят властваха репликите "Скъпа, грижи се по-добре за себе си“ или "Скъпа, сложи си грим“, и всякакви такива странни заяждания, които си спомням от детство“, признава Дженифър Анистън в интервю за списание ELLE.



Този фокус върху външния вид на дъщеря ѝ несъмнено е белег от индустрията, в която Нанси е прекарала по-голямата част от живота си. "Тя беше много критична към мен. Тъй като беше модел, беше разкошна, зашеметяваща. Аз не бях“, каза Дженифър пред The ​​Hollywood Reporter.



Поведението на Нанси обаче не ограничава само до критични коментари за външния вид на дъщеря ѝ. Той се разпростира и върху други форми на токсично поведение, което Дженифър е трябвало да изтърпи. "Тя също беше много непримирима. Обиждаше се за неща, които просто намирах за толкова дребнави“, признава Дженифър.



За изданието Hollywood Reporter актрисата си припомня един момент в отношенията с майка си, който я е белязал завинаги: "Никога не cъм мислила, че мога да крещя. Веднъж повиших глас до майка си и ѝ изкрещях, а тя ме погледна и избухна в смях. Тя ми се смееше, че съм ѝ отвърнала. И беше като удар в корема.“



Конфликтът между двете се задълбочава през 90-те, когато в края на десителитието Доу пише книга, посветена на отношенията с Анистън. Озаглавява я "От майка и дъщеря до приятели: Мемоар“.



Двете не си говорят в продължение на десетилетие и отново поддържат връзка след като Анистън се разделя с Брад Пит през 2005 г.



С течение на времето Дженифър осъзнава, че майка ѝ винаги се е опитвала да прави това, което смята за най-добре. Дау няма вина за мирогледа си, особено когато е получила подобно възпитание от собствената си майка. "Тя се държеше така, защото е отгледана по този начин“, раказва Дженифър.



"Майка ми казваше онези неща, защото наистина ме обичаше. Не беше нейна цел да се държи като кучка, нито е знаела, че ще нанесе дълбоки рани, за които след това щях да похарча много пари, за да излекувам“, казва Дженифър Анистън пред The ​​Hollywood Reporter.



Но да избягаш от подобна поколенческа травма не идва без цена. На Дженифър се налага да работи върху собствените си проблеми и да осъзнае какъв живот иска би искала да води.



Да пораснеш с майка като Нанси оставя отпечатък върху Дженифър. Но какво избира тя? "Да използвам това, с което израснах, като пример за това, което не искам да бъда и в което не искам да живея“.



Това донякъде обяснява защо тя днес тя се чувства щастлива, независимо какво обществото може да смята за това, че е необвързана и няма деца.



Един от основните уроци за актрисата е да бъде умерена в желанието си за контрол. Нанси е имала горещ нрав, а Дженифър - дългогодишна история с "пасивно-агресивно“ поведение.



За разлика от Нанси, Дженифър не таи обиди. Всъщност тя държи на прошката и позволява втори шанс.



"Но какъв е смисълът да се вкопчваме в гнева? Това е толкова токсично. Ние сме хора. Човешките същества правят грешки. Човешките същества не са съвършени. И когато не простим на някого, това не позволява на хората да се развиват и да стават по-добри.“ (Анистън пред The ​​Hollywood Reporter)



Работата на Дженифър също ѝ помага да преодолее миналото. В комедията “Dumplin'" от 2018 г. тя играе критична майка, която се държи взискателно с дъщеря си, и не учудващо, че за изпълнението тя се обръща към собственото си детство.



Образът на Роузи - бивш модел, организиращ конкурси за красота, не само ѝ действа като терапия – ироничното е, че преживяното с Нанси в случая дори е от полза, за да разбере по-добре героинята.



"Една от причините, поради които наистина обикнах аспекта майка-дъщеря, беше, че е много подобен по някакъв начин на този с майка ми и връзката ни. Тя беше модел и беше изцяло заинтересована от външния вид, как изглеждаше тя и как изглеждах аз.“ (Дженифър Анистън пред The ​​Sunday Telegraph)



Днес животът на актрисата може да противоречи на по-традиционните очаквания към жените. Като общество ние сме склонни да обвързваме своето щастие към понятия като чудесни любовни взаимоотношения или създаването на деца. В действителност обаче това не се отнася за всички.



"Какво ми носи щастие? Имам страхотна работа. Имам страхотно семейство. Имам страхотни приятели. Нямам причина да се чувствам по друг начин. Ако беше така, ще трябва да променя отношението и перспективата си“, споделя актрисата за сп. ELLE.



Да бъдеш свидетел на развода на родителите си и изтърпяването на постоянните критики се е отразило силно върху представата на Дженифър за щастие - но това че нагласата ѝ е по-различна, не я прави по-малко валидна.



Така Анистън се превръща в доказателство, че травмите, които датират в семейството поколения преди нас, не бива да продължават. И от нас зависи да ги спрем.