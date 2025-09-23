ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Синът на Десислава Радева - успешен бизнесмен
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:45Коментари (0)614
©
Единственият син на президентшата Деси Радева — Страхил Свиленски, се е ориентирал към предприемачеството и понастоящем предлага хранителна добавка, предназначена специално за жени в менопауза. Младият мъж е регистрирал собствена фирма в края на септември 2023 г. Компанията е учредена с минимален капитал от 100 лева и е с адрес на столичния площад "Славейков“.

Бизнесът на 28-годишния младеж засега включва само един продукт — хранителна добавка, която се предлага на цена от 80 лева в официалния сайт на фирмата. Производството е възложено на утвърдена фармацевтична компания, базирана в София. Според описанието, публикувано на уебсайта, продуктът съдържа комбинация от седем билки, всяка от които традиционно се използва за облекчаване на симптомите, съпътстващи менопаузата. Сред тях се открояват фитоестрогените (див ям, фенел, китайска ангелика), мощните адаптогени (аш-ваганда, мака, див ям) и антиоксидантите (ашваганда, мака, фенел). Копривата и полският хвощ пък допринасят със своето доказано диуретично действие. Всички компоненти действат в синергия, предоставяйки на женското тяло ценни минерали, микроелементи, витамини и етерични масла.

Добавката цели да облекчи редица симптоми като тревожност, безсъние, сърдечносъдови колебания, наддаване на тегло, промени в настроението, понижено либидо, подуване на корема, горещи вълни, умора, вагинална сухота и други. Продуктът е подходящ за жени, които изпитват признаци на перименопауза или са навлезли в менопаузата. Препоръчителната доза при по-сериозни проблеми е до три таблетки с вода, а при по-леки – една капсула дневно. Завършекът на продуктовото описание гласи, че добавката е "интелигентен бленд за досадни симптоми“.

Дали майката на Страхил се е възползвала от продукта не е ясно.

Въпреки професионалната изработка на продукта и доброто му позициониране до момента в интернет форумите и социалните платформи липсват мнения на потребители.

Синът на Десислава Радева е от първия ѝ брак с бившия депутата от БСП Георги Свиленски. Припомняме, че Страхил се прибра от Америка у нас преди 2 години. В САЩ той взе бакалавърска степен по "Бизнес администрация“ в университета "Маунт Мърси“, щата Айова. След приключване на образованието си отвъд океана се върна в родината, но не продължи към следващата степен на обучение – магистратурата, макар да имаше амбиции да го направи, при това в някой от престижните европейски университети. Със завръщането си у нас синът на първата дама прекрати окончателно и спортната си кариера. От ученик той беше волейболна надежда.

Играл е за "Левски“, докато е бил в Испанската гимназия, а след това и за университетския тим в Америка. В свое интервю пред щатски вестник той сподели преди години, че искал да продължи с волейбола в Европа, след като се дипломира, но явно плановете му в спортна посока са се провалили.

Почти веднага след като се завърна на родна земя, Страхил беше назначен като експерт в голяма международна фирма. Компанията се занимава с дейности в сферата на консултантските услуги, а Страхил работеше в българския й клон, чиято централа е в центъра на София. Няма и година по-късно обаче той е вече горд млад бизнесмен. Странно съвпадение е, че освен доведения син на президента, и биологичният му наследник Георги Радев нагази в бизнес средите само половин година преди Страхил. От май 2023 г. Георги също е собственик на частна фирма, развиваща дейност в столицата и занимаваща се с търговия. 20-годишният президентски наследник няма съдружници и върти бизнеса си самостоятелно. Двамата с доведения му брат Страхил не са близки.

Самият Румен Радев обаче не ги делял и имал страхотни отношения и със Свиленски-младши. В единственото си интервю преди време наследникът на Деси Радева не спести комплименти по адрес на своя пастрок. 

"Имаме приятелски отношения с него. Винаги е до мен. Той има повече от приятелска роля в живота ми, но така ми харесва, защото с него е лесно да се говори и винаги мога да му поискам съвет“, казва Страхил.


Още по темата: общо новини по темата: 1378
23.09.2025 Маги Сидерова: Ям всичко по 4 пъти на ден
23.09.2025 Йоана на Мартин в тежка нервна криза
23.09.2025 Биляна Гавазова с топ изненада за мъжа си
23.09.2025 Актьор харчи целия си хонорар от участието си в "Трейтърс: Игра на
предатели"
23.09.2025 Диона съсипа мъжкото достойнство на участник в "Ергенът: Любов в Рая"
23.09.2025 Участник в "Игри на волята" бил боклукчия
предишна страница [ 1/230 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Глобяват ни в Гърция, ако не спазваме странни забрани
09:54 / 23.09.2025
Собственик на хранителен магазин може да получи глоба от 353 000 ...
09:09 / 23.09.2025
Лозанова пусна бельо за жълто-черни и черно-бели
21:50 / 22.09.2025
Камелия има второ дете, казва се Касия!
20:12 / 22.09.2025
Принц Уилям и Кейт Мидълтън заминават за САЩ?
20:18 / 22.09.2025
Новата жена на Сашо Кадиев не нарича Катето Евро майка, а по друг...
19:16 / 22.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Производител от Пловдивско: Килограм грозде на едро се продава за около 2 лева, в магазина достига до 8 лева
Производител от Пловдивско: Килограм грозде на едро се продава за около 2 лева, в магазина достига до 8 лева
10:13 / 21.09.2025
По времето на Бай Тошо колбасите са имали срок на годност 2-3 дни
По времето на Бай Тошо колбасите са имали срок на годност 2-3 дни
13:49 / 21.09.2025
Ученичка от Пловдив превърна печалбата си от "Стани богат" в помощ за връстници в нужда
Ученичка от Пловдив превърна печалбата си от "Стани богат" в помощ за връстници в нужда
17:08 / 21.09.2025
Важна информация за шофьорите: Продажбата на кола под 1 година не минава без декларация
Важна информация за шофьорите: Продажбата на кола под 1 година не минава без декларация
14:01 / 21.09.2025
На 56 години Николай няма официален трудов стаж: И да се регистрирам в Бюрото по труда, само отивам да се подписвам, че съм жив
На 56 години Николай няма официален трудов стаж: И да се регистрирам в Бюрото по труда, само отивам да се подписвам, че съм жив
09:43 / 22.09.2025
Започна най-пошлият Big Brother
Започна най-пошлият Big Brother
10:32 / 22.09.2025
Брокер: Дори панелките в крайните квартали на Пловдив прескачат вече 2000 евро на квадрат
Брокер: Дори панелките в крайните квартали на Пловдив прескачат вече 2000 евро на квадрат
12:31 / 21.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Вторият мандат на Доналд Тръмп
Международен технически панаир 2025
Поскъпване на хранителните продукти
Iron Maiden отново идват в България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: