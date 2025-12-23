ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Силна магнитна буря ни удря точно по Коледа
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:42Коментари (0)17
©
Геомагнитната активност ще остане на сегашното си, нарушено ниво поне през следващите два дни, според Лабораторията по слънчева астрономия в Института за космически изследвания на Руската академия на науките.

"Тъй като няма признаци за намаляване на скоростта на вятъра, геомагнитната активност ще продължи поне на сегашното (нарушено) ниво още 1-2 дни, евентуално и по-дълго“, се казва в доклада.

Лабораторията отбеляза, че Земята продължава да бъде повлияна от голяма коронална дупка, ясно видима на слънчевия диск. През последните 24 часа скоростта на слънчевия вятър се е увеличила още по-значително, приближавайки се до 750 км/сек. Геомагнитните смущения остават умерени.


Още по темата: общо новини по темата: 153
23.12.2025 Интересни имена празнуват на 24 декември
23.12.2025 Клиничен психолог: Системното гладуване води до преяждане
23.12.2025 Дядо Коледа потегли
23.12.2025 ОД МВР Пловдив към гражданите: Не е нужно да споделяте плановете си за дълги пътувания!
23.12.2025 Деца от училището в Болярци гостуваха в Областна администрация Пловдив 
23.12.2025 Над 220 увеселителни и питейни заведения провериха пловдивските пожарникари
предишна страница [ 1/26 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Дядо Коледа потегли
21:08 / 23.12.2025
Първи автомобили без шофьори зад волана вече се движат в Европа
09:58 / 23.12.2025
Наш успешен бизнесмен днес става на 57
09:12 / 23.12.2025
Феновете във възторг от интервю на Софи Маринова: Народен човек е...
21:56 / 22.12.2025
Инджова слиза от екран
11:20 / 22.12.2025
Ето го новия водещ на "Тази сутрин" по bTV, не каза и дума за Цън...
09:17 / 22.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Иво Сиромахов: Мишките победиха, такава е националната ни традиция
Иво Сиромахов: Мишките победиха, такава е националната ни традиция
13:35 / 22.12.2025
Анна Цолова: Не си мислете, че хора като Мария Цънцарова ще си намерят работа лесно
Анна Цолова: Не си мислете, че хора като Мария Цънцарова ще си намерят работа лесно
10:12 / 23.12.2025
Прекратяват плащанията с дебитни и кредитни карти на ПОС терминали в офисите на НАП
Прекратяват плащанията с дебитни и кредитни карти на ПОС терминали в офисите на НАП
20:20 / 22.12.2025
Венелин Петков окончателно се отказа
Венелин Петков окончателно се отказа
12:06 / 22.12.2025
Тежка загуба за Джордж Клуни
Тежка загуба за Джордж Клуни
15:44 / 21.12.2025
Деканът на ФКМЖ за уволнението на Цънцарова: Липсата на позиция на Златимир Йочев засилва усещането за непрозрачност
Деканът на ФКМЖ за уволнението на Цънцарова: Липсата на позиция на Златимир Йочев засилва усещането за непрозрачност
12:28 / 22.12.2025
Журналист: Напускам bTV, Цънцарова има цялото ми уважение!
Журналист: Напускам bTV, Цънцарова има цялото ми уважение!
15:09 / 22.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
България в еврозоната
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
Коледно-новогодишни празници 2024/2025
Катастрофи в България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: