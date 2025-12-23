ЗАРЕЖДАНЕ...
|Силна магнитна буря ни удря точно по Коледа
"Тъй като няма признаци за намаляване на скоростта на вятъра, геомагнитната активност ще продължи поне на сегашното (нарушено) ниво още 1-2 дни, евентуално и по-дълго“, се казва в доклада.
Лабораторията отбеляза, че Земята продължава да бъде повлияна от голяма коронална дупка, ясно видима на слънчевия диск. През последните 24 часа скоростта на слънчевия вятър се е увеличила още по-значително, приближавайки се до 750 км/сек. Геомагнитните смущения остават умерени.
