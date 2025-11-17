ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Ще ни удари силна магнитна буря
Автор: Вилислава Ветренска 07:48Коментари (0)554
©
Днес отново Земята ще бъде под влиянието на силно слънчево изригване. Това показват данните на специализирания сайт Meteo Agent. 

Магнитната буря ще бъде с Kp индекс 5 и от клас C7.

Припомняме, че през изминалата седмица Земята бе под влияние на силни геомагнитни бури почти всеки ден.

Симптоми, които се свързват с магнитните бури

При децата също се проявява свръхчувствителност към смущенията в магнитосферата. Симптомите са:

- Липса на апетит

- Постоянен плач

- Раздразнителност

- Разсеяност

- Потиснатост

- Безпокойство

Трудно заспиване или безсъние (доказано е, че в организма на деца и възрастни се потиска продукцията на хормона мелатонин, който насърчава прехода от будност към сън и е важен за привикване на тялото към външни влияния)

Аритмии или други сърдечно-съдови проблеми

Обостряне на някои инфекции

При възрастните, в резултат от магнитни бури, може да настъпят:

- Главоболие или пристъпи на мигрена(когато болката обхваща части от главата )

- Болки в ставите

- Изпотяване на крайниците

- Втрисане

- Обща телесна слабост

- Дискомфорт в областта на гърдите

- Влошаване на хронични заболявания

Особено уязвими са страдащите от високо кръвно налягане, което може рязко да се покачи, заедно с ускорено сърцебиене – надвишаване на нормалната честота на сърдечния ритъм, която варира от 60 до 100 удара в минута.

Поради понижената концентрация на кислород във въздуха, при дългогодишна и зле лекувана хипертония се повишава рискът от инфаркт или инсулт.

Увеличаването на хормоните на стреса – кортизол и адреналин, освен спазъм на кръвоносните съдове и рязко повишаване на кръвното налягане, причинява и чести прояви на агресия.


Още по темата: общо новини по темата: 810
16.11.2025 Сакураджима в Япония изригна
13.11.2025 Сериозно земетресение разтърси любим на българите остров
12.11.2025 Ново силно земетресение от 5.9 по Рихтер удари Кипър
12.11.2025 Силно земетресение разтърси Кипър
11.11.2025 Бедствие в Гърция
10.11.2025 От последните минути: Силно земетресение в Турция
предишна страница [ 1/135 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Богдана Карадочева написа кърваво писмо на Васил Найденов
22:04 / 16.11.2025
Легендарен наш певец днес стана на 78 години
19:58 / 16.11.2025
Лили Иванова превзе Пловдив
19:23 / 16.11.2025
Почина Светлана Тилкова-Алена
15:16 / 16.11.2025
Карлос Насар: Аз съм българин и няма да слушам друг химн дори и з...
11:33 / 16.11.2025
Честито на имениците!
06:30 / 16.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Честито на Руслан Мъйнов
Честито на Руслан Мъйнов
09:44 / 15.11.2025
Шофьорка е причинила адската катастрофа на "Тракия", семейство мъж и жена са загиналите, детето им е в болница
Шофьорка е причинила адската катастрофа на "Тракия", семейство мъж и жена са загиналите, детето им е в болница
12:57 / 15.11.2025
Габриела Красимирова е загиналата шофьорка на джипа от тежката катастрофа на АМ "Тракия"
Габриела Красимирова е загиналата шофьорка на джипа от тежката катастрофа на АМ "Тракия"
13:16 / 16.11.2025
Иво Сиромахов: Преди да дойдете от селата, имаше достатъчно места за паркиране
Иво Сиромахов: Преди да дойдете от селата, имаше достатъчно места за паркиране
21:17 / 15.11.2025
26 години заедно, но са само приятели
26 години заедно, но са само приятели
15:21 / 15.11.2025
Приятелка на загиналата Габриела: Освен огромната болка, която разкъсва сърцето ми, има нещо още по-отвратително
Приятелка на загиналата Габриела: Освен огромната болка, която разкъсва сърцето ми, има нещо още по-отвратително
14:14 / 16.11.2025
Известен български дует: Отново откраднаха песента ни, 25 години се борим с плагиатите
Известен български дует: Отново откраднаха песента ни, 25 години се борим с плагиатите
21:48 / 15.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
България в еврозоната
Такситата в Пловдив с нови цени
Дублиращ отбор на ПФК Локомотив
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: