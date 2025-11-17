ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ще ни удари силна магнитна буря
Магнитната буря ще бъде с Kp индекс 5 и от клас C7.
Припомняме, че през изминалата седмица Земята бе под влияние на силни геомагнитни бури почти всеки ден.
Симптоми, които се свързват с магнитните бури
При децата също се проявява свръхчувствителност към смущенията в магнитосферата. Симптомите са:
- Липса на апетит
- Постоянен плач
- Раздразнителност
- Разсеяност
- Потиснатост
- Безпокойство
Трудно заспиване или безсъние (доказано е, че в организма на деца и възрастни се потиска продукцията на хормона мелатонин, който насърчава прехода от будност към сън и е важен за привикване на тялото към външни влияния)
Аритмии или други сърдечно-съдови проблеми
Обостряне на някои инфекции
При възрастните, в резултат от магнитни бури, може да настъпят:
- Главоболие или пристъпи на мигрена(когато болката обхваща части от главата )
- Болки в ставите
- Изпотяване на крайниците
- Втрисане
- Обща телесна слабост
- Дискомфорт в областта на гърдите
- Влошаване на хронични заболявания
Особено уязвими са страдащите от високо кръвно налягане, което може рязко да се покачи, заедно с ускорено сърцебиене – надвишаване на нормалната честота на сърдечния ритъм, която варира от 60 до 100 удара в минута.
Поради понижената концентрация на кислород във въздуха, при дългогодишна и зле лекувана хипертония се повишава рискът от инфаркт или инсулт.
Увеличаването на хормоните на стреса – кортизол и адреналин, освен спазъм на кръвоносните съдове и рязко повишаване на кръвното налягане, причинява и чести прояви на агресия.
