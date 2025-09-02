ЗАРЕЖДАНЕ...
|Шести филм от култова поредица ще зарадва публиката
Филмовата сага, базирана на романите на Стефани Майер, разказва любовната история на Бела Суон и Едуард Кълън, чиято връзка е подложена на изпитания от вампири, върколаци и приятелството ѝ с Джейкъб — също върколак.
В актьорския състав влизат още Били Бърк, Питър Фачинели, Елизабет Рийзър, Ники Рийд, Келън Лътц, Ашли Грийн, Джаксън Ратбоун, Джъстин Чон, Ана Кендрик, Майкъл Уелч, Крисчън Сератос и Сара Кларк.
Когато първият филм излезе на 21 ноември 2008 г. с относително скромен бюджет, малцина очакваха феноменалния успех — но той спечели 408,4 млн. долара в световен мащаб и превърна Стюарт, Патинсън и Лотнър в международни звезди. Благодарение на отдадената фен-база, цялата сага донесе над 3,3 млрд. долара приходи. И до днес "Здрач“ вдъхновява безкрайни мемета и ежегодни "преповтаряния“ сред публиката, а в момента се подготвя и анимационен сериал по сагата.
По случай 15-годишнината от премиерата, режисьорката Катрин Хардуик сподели пред The Hollywood Reporter през 2023 г., че филмът продължава да вълнува публиката, защото: "Всеки иска да изживее първата си любов. Това чувство е неоспоримо — прилив на емоции, който те кара да се чувстваш опиянен. Любов, която действа като наркотик. И точно това се опитвах да пресъздам във филма“, пише БГНЕС.
