ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Сериозно ни попариха с цените в Гърция
Цените на морските дарове на гръцките пазари растат в навечерието на Чистия понеделник — официалният празник, с който православните християни отбелязват старта на постите. Сравнено с миналата година, увеличението достига до 21%. Традиционно празникът е свързан с трапеза, богата на морски дарове и други постни ястия. Поради това търсенето вече се е повишило значително в цялата страна, а експертите предупреждават, че тази година празничните покупки ще струват на домакинствата повече, предава Тovima.
Според данни на Централната организация за пазари и рибарство, средното покачване на цените на морските дарове е между 15% и 16% спрямо 2025 г. Най-съществено увеличение е отчетено при калмарите: малките калмари са поскъпнали от 9,80 евро за килограм миналата година на 11,90 евро тази година, което е ръст от близо 21%. Стандартните калмари също са поскъпнали — от 18,80 евро на 22,80 евро за килограм.
Цените на скаридите също се покачват, като миналата година килограм е струвал 12 евро, а тази година достигат 14 евро. Промените в цените зависят както от мястото на покупка — дали в централния пазар в Атина или при кварталните рибари, така и от това дали се избират пресни или замразени продукти.
Сред актуалните цени на пазара са: малки калмари — 10,98 до 11,90 евро за килограм, големи калмари — 16,98 евро за килограм, пресен октопод — 17,98 евро за килограм. Пазарите вече работят с ускорено темпо преди "Чистия понеделник“, а от средата на седмицата се наблюдава повишен поток от купувачи, които сравняват цените и планират покупки предварително, като някои избират да купят рано, а други чакат до последния момент за по-пресни продукти.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Православната църква отбелязва празника на Свети Лъв
08:08 / 20.02.2026
Зрители скочиха на новите водещи на bTV
17:11 / 19.02.2026
Известна българка с шесто внуче, слезе от кола за 250 хиляди евро...
14:04 / 19.02.2026
Адвокат: Щях да блъсна дете на пешеходна пътека
10:27 / 19.02.2026
Александър Сано се ядоса, намекна за протест
09:24 / 19.02.2026
Била е хигиенистка, сервитьорка, хостеса и барманка, но днес я зн...
08:43 / 19.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
"Ергенът" съди една от участничките
16:09 / 18.02.2026
Мъж по погрешка хвърли на боклука 20 кюлчета злато
11:53 / 18.02.2026
Един от най-богатите българи днес става на 59, роден е в Плевен
17:38 / 18.02.2026
Едно от златните ни момичета днес става на 61
09:20 / 18.02.2026
Синоптикът Янков: От утре започват валежи от дъжд, в събота снеговалежи
12:46 / 19.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS