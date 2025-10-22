ИЗПРАТИ НОВИНА
Само една кръвна проба ще може да открие над 50 вида рак?
Автор: ИА Фокус 11:30Коментари (0)195
©
Една обикновена кръвна проба може да промени облика на скрининга за рак в бъдеще.

Тестът Galleri, разработен от американската фармацевтична компания Grail, твърди, че открива повече от петдесет вида рак, което значително подобрява ранното откриване. Резултатите бяха представени на конгреса на Европейското дружество по медицинска онкология в Берлин.

Новото бижу от калифорнийската биотехнологична компания, тестът Galleri, открива ДНК фрагменти в кръвта, които могат да показват наличието на раков тумор. Той се основава на технология за таргетирано метилиране, която идентифицира раковата ДНК, използвайки секвениране от следващо поколение и машинно обучение.

Сред раковите заболявания, откриваеми чрез теста Galleri, някои понастоящем не са обект на систематичен скрининг. В допълнение към идентифицирането на сигнала за рак, процесът на откриване е способен да предостави информация за произхода на тумора и да оцени стадия на заболяването, както съобщава американското списание Fast Company .

За да се постигнат тези резултати, е проведено проучване, наречено "Pathfinder 2“, върху близо 35 900 души на възраст 50 и повече години, без видими симптоми. Тестът е идентифицирал приблизително 40% от случаите на рак сред участниците, които са били наблюдавани над година, предаде dariknews.bg. Според Medscape, водещият информационен сайт за лекари и здравни специалисти, от 329 участници, на които в крайна сметка е поставена диагноза, 200 вида рак са открити чрез скрининг: 133 чрез теста на Galleri и 67 чрез други методи.

Тестът, разработен от американската компания, е позволил да се идентифицират повече от една трета от раковите заболявания, 75% от които обикновено се пропускат при конвенционален скрининг. В комбинация със съществуващите тестове за рак на гърдата, маточната шийка, дебелото черво, белия дроб и простатата, тестът Galleri "е позволил да се увеличи процентът на откриване на рак повече от седем пъти“, казва Джош Офман, президент на Grail. Според него тестът е способен да открива открива тумори, известни с това, че са безсимптомни, като например тези на яйчниците или панкреаса.

Все пак, според Grail, повече от половината от откритите видове рак са били в ранен стадий (стадий I или II) и произходът им е могъл да бъде определен в 92% от случаите. Това са обещаващи цифри, които компанията не се колебае да представи като пробив, който би могъл да спаси животи. "По-голямата част от хората умират от рак, защото болестта се открива твърде късно“, заяви от своя страна си Харпал Кумар, президент на биофармацевтичното подразделение.

Galleri в момента се тества в Англия върху 140 000 пациенти в британската система за обществено здравеопазване. Резултатите се очакват през 2026 г.







