"Револют" пуска нова функция
Автор: Вилислава Ветренска 14:41Коментари (0)507
Revolut, глобалното финтех приложение, днес обяви стартирането на Уличен режим в България, нова функция за сигурност, предназначена да защити допълнително клиентите от физически заплахи като кражба на телефони. Стартирайки преди натоварения сезон на пазаруване и предстоящите пътувания, Уличен режим предоставя на клиентите възможност за персонализиране и локализация, създавайки по-силна бариера между парите им и престъпниците.

Кражбите на телефони растат в цяла Европа, като измамите се развиват постоянно и измамниците намират все повече начини да хващат хората неподготвени, като се насочват към всички възрасти и профили. Често измамниците търсят моменти на голямо разсейване, било то на препълнена търговска улица в града през уикенда или на оживен пазар по време на почивка. И в такива ситуации Уличен режим помага да се намали този риск, като добавя силна, персонализирана защита към съществуващата функция Защита на състоянието. Стартирана през 2024 г. и използвана вече от над един милион клиенти на Revolut в цяла Европа, Защита на състоянието помага за защитата на клиенти, чиито телефони са били откраднати и отключени, като предотвратява престъпниците да теглят парите на клиентите от сметките в Гъвкави парични фондове, чрез предоставяне на биометрична защита.

Сигурност, контролирана от клиента

Уличен режим дава възможност на клиента активно да дефинира свои "доверени местоположения“, като дом или работа, където може да има по-свободен достъп до парите си.

Тази нова функция е усъвършенстван инструмент, който позволява на клиентите да забавят изходящите преводи над избрания от тях лимит, докато са извън своите доверени зони, като по този начин създават критичен прозорец за спиране на измамни дейности. Revolut отива отвъд простата цифрова автентификация, като дава на потребителите правото да решават къде парите им са най-безопасни.

● В рамките на доверените местоположения: Преводите над определения от клиента лимит ще изискват само бърза проверка чрез селфи за потвърждение и ще бъдат обработени незабавно.

● Извън доверените местоположения: Преводите над лимита ще бъдат автоматично забавени с 1 час. За да завърши превода, на клиента ще бъде поискано второ потвърждение със селфи след 1-часовия прозорец. Това е с цел да се гарантира, че той има контрол и не е под натиск от каквито и да било заплахи, дори в редки, но не и невъзможни случаи, в които престъпници принуждават жертвата да преведе пари по сметките на крадците (наричано още "грабеж чрез превод“). Клиентите могат да добавят и премахват доверени местоположения по всяко време, включително например хотела си, докато са на почивка.

Като следи отблизо развиващите се тактики за измама, Revolut гарантира, че защитата му не само отговаря на днешните рискове, но е готова и за тези на утрешния ден.

"Връщаме силата на сигурността в ръцете на нашите клиенти. Уличен режим е интелигентен щит, който разпознава къде се чувствате в безопасност“, казва Rami Kalai, Product Owner за Retail Trust в Revolut. "Искаме нашите потребители да се чувстват уверени, независимо дали са на препълнена търговска улица или на оживен празничен пазар. Revolut превръща момента на уязвимост в момент на контрол и нашата приоритет е да пазим нашите клиенти 24/7, където и да са, с едно докосване на пръста“.

За да активират Уличен режим, клиентите трябва да:

● Включат Защита на състоянието

● Зададат лимити за преводи

● Включат Уличен режим

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

