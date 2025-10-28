ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Раздяла в "Ергенът", те двамата приключиха
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:03Коментари (0)1013
©
Неочакван обрат настъпи в най-новия епизод на "Ергенът", след като Краси реши да сложи край на връзката си с Ана-Шермин.

След седмици на привидна близост и романтични моменти, участникът призна, че въпреки симпатиите си към нея, не вижда бъдеще между тях.

"Уважавам много Ана-Шермин, но тя не е човекът за мен," сподели Краси, като допълни, че несъответствията в характерите им са основната причина за решението му. По думите му, той не се чувства сигурен в отношенията им и има нужда от време, за да прецени какво наистина иска.

От своя страна, Ана-Шермин прие тежко отказа. "Ние сме най-топ от всички тук, второ мнение няма," заяви тя, видимо разочарована и емоционална. Участничката бе убедена, че връзката им е по-силна от всички останали в шоуто, но думите на Краси разбиха тази нейна увереност.

Феновете на предаването вече коментират активно раздялата в социалните мрежи. Някои подкрепят Краси за откровеността му, докато други съчувстват на Ана-Шермин, виждайки в нея жертва на неочакван емоционален обрат.

Какво предстои за двамата и дали Краси ще открие това, което търси, тепърва ще стане ясно в следващите епизоди на "Ергенът", пише "България Днес".


Още по темата: общо новини по темата: 1983
28.10.2025 Миролюба Бенатова: Профилактичен преглед и изследвания ми струваха 555 лева
28.10.2025 Скандал разтресе семейството на Дони и Нети
28.10.2025 Нов звезден годеж
27.10.2025 Жалко за Ина Славчева
27.10.2025 Днес стана на 47
27.10.2025 Жоро Игнатов стяга сватба
предишна страница [ 1/331 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Миролюба Бенатова: Профилактичен преглед и изследвания ми струвах...
09:37 / 28.10.2025
Една от най-богатите българки днес става на 55, започва като секр...
09:06 / 28.10.2025
Оксана Желяпова: Искам да поздравя всички бесарабски българи по с...
09:02 / 28.10.2025
30 000 служители остават без работа
09:27 / 28.10.2025
Изтекоха над 180 милиона акаунта и пароли, включително от Gmail
07:55 / 28.10.2025
Вселената носи важни послания за 4 зодии
08:10 / 28.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Купа на България сезон 2025/2026
Бюджет 2026
Мачове между Локо и Ботев сезон 2025/2026
Предаване "Цветовете на Пловдив"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: