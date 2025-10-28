ЗАРЕЖДАНЕ...
|Раздяла в "Ергенът", те двамата приключиха
След седмици на привидна близост и романтични моменти, участникът призна, че въпреки симпатиите си към нея, не вижда бъдеще между тях.
"Уважавам много Ана-Шермин, но тя не е човекът за мен," сподели Краси, като допълни, че несъответствията в характерите им са основната причина за решението му. По думите му, той не се чувства сигурен в отношенията им и има нужда от време, за да прецени какво наистина иска.
От своя страна, Ана-Шермин прие тежко отказа. "Ние сме най-топ от всички тук, второ мнение няма," заяви тя, видимо разочарована и емоционална. Участничката бе убедена, че връзката им е по-силна от всички останали в шоуто, но думите на Краси разбиха тази нейна увереност.
Феновете на предаването вече коментират активно раздялата в социалните мрежи. Някои подкрепят Краси за откровеността му, докато други съчувстват на Ана-Шермин, виждайки в нея жертва на неочакван емоционален обрат.
Какво предстои за двамата и дали Краси ще открие това, което търси, тепърва ще стане ясно в следващите епизоди на "Ергенът", пише "България Днес".
