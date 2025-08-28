ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Разбиха мита, че всичко е пари
Това са казахстанският Кейрат, кипърският Пафос и норвежкият Бодьо/Глимт.
Всеки един от тях отстрани отбор с много по-голям бюджет от своя и по-голяма евроистория, доказвайки, че не всичко в цар футбол днес опира до парите.
Те са и доказателство, че понякога желанието да стигнеш до битки с най-големите е над всичко друго.
Преглед на цените на тези три отбора показва, че общо футболистите им не струват и 100 милиона евро!
Играчите на Кейрат са оценени на 13 милиона евро или колкото струват в момента тези на ЦСКА 1948 според специализирания сайт за трансфери и цени на играчи - transfermarkt.com. За сравнение Лудогрец (48.20 милиона евро), Левски (21.70 милиона евро) и ЦСКА (16.75 милиона евро) са по-скъпи от отбор, влязъл в основната фаза на Шампионска лига!
Казахстанците елиминираха шотландския Селтик, струващ над 130 милиона евро (130.4 млн. евро)!
Кипърците от Пафос могат да се похвалят, че привлякоха в редиците си звезда като Давид Луиз, но той нямаше принос при елиминирането на сръбския колос Цървена звезда.
Играчите на островитяните са 4 пъти по-евтини от западните ни съседи - 20.85 милиона евро срещу 79.20 милиона евро.
Скандинавците от Бодьо/Глимт също елиминираха по-скъп от тях съперник. Норвежкият клуб, който през последните години записва най-големите си успехи (4 пъти шампион на страната) е с обща стойност на играчите си - 54.58 милиона евро. Съперникът - Щурм Грац от Австрия е с цена на футболистите от 57.13 милиона евро.
Тези три тима са доказателство, че с правилна нагласа и с не особено голям бюджет можеш да играеш при най-добрите! Футболът е жив въпреки парите, а не с и заради тях!
|Още по темата:
|общо новини по темата: 6
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Цитиридис: Отсъствието от вкъщи много ме изморява, защото много м...
16:20 / 28.08.2025
Защо никога не бива да пиете директно от кенчето – и коя е новата...
15:51 / 28.08.2025
Евростат: България е сред страните с най-малък брой потребители н...
13:58 / 28.08.2025
Старт на новия сезон в УЕФА Шампионска лига - големи дербита и но...
12:20 / 28.08.2025
Любимка на хиляди днес става на 56
10:17 / 28.08.2025
Елтън Джон: Не знам колко време ми остава
22:08 / 27.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
13:13 / 26.08.2025
Много скоро предстои сватба!
22:24 / 26.08.2025
Честито на Деян Донков!
14:45 / 27.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS