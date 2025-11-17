Рая Пеева и Явор Бахаров подаряват четириноги бебета

© Актьорите Рая Пеева и Явор Бахаров, които, оказа се, са заедно, след като се говореше, че са се разделили, подаряват бебета кученца. Животинките са се родили на вилата им, майката е от порода "улична превъзходна".



Явор пусна снимки в социалните мрежи и разказа историята на животните.



"Хора, имам нужда от помощ. В двора на вилата ни се случи нещо малко и голямо – родиха се 5 бебета кученца. Мaма им даде всичко. Любов, топлина, грижа. А сега е време да им помогна да намерят своя дом – истински. На 5 седмици са – пухкави, доверчиви, все още мънички. Има 3 женски и 2 мъжки. Не искам пари. Искам домове. Хора, които ще ги обичат. Подаряват се; в добро здраве са; на 5 седмици; могат да се видят/вземат на място. Намират се близо до София. Ако усетиш, че едно от тези малки чудеса ти говори в сърцето – пиши ми. Те не могат да говорят – но гледат с очи, които казват "поведи ме вкъщи“, написа Бахаров.



А Рая обясни: "Подаряваме любов за празниците! Имаме 5 малки кученца, пухкави като памучета и добрички като самата Коледа! Търсят си своите нови домове и обичливи стопани",



Феновет съветват двойката да внимава на кого дава кученцата и да кастрира майката, за не се налага и занапред да се търсят домове за децата й.