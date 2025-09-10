ИЗПРАТИ НОВИНА
Рак на гърлото отне гласа й, но тя остана завинаги в сърцата на пловдивчани и България
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:46
©
виж галерията
"През 1995-а, когато Катя Паскалева навърши 50 години, отказаха да честват юбилея й. Смятаха я за алкохоличка." Това разкри известният журналист, публицист и телевизионер Георги Тошев. Той е автор на втора поред книга за колосалната актриса, озаглавена "Тишина от думи". Премиерата й е на 12 септември в Пловдив на фестивала "Сцена на кръстопът", а на 23 септември ще бъде представена и в София.

Тошев разказа още, че на столичната премиера ще бъде излъчен и документалният филм за любовта между Паскалева и пловдивския модерен класик на живописта Георги Божилов-Слона.

"Тази година Катя щеше да навърши 80, а Слона - 90. Той обаче загина преди няколко години в автомобилна катастрофа. Любовта им е свързана със Стария град и е голяма тема. Въпреки че се развеждат, двамата остават много близки, общуваха до последно", разкрива авторът и на двете биографични книги за великата актриса.

"С Катя се сближихме през 1995-а, когато в Сливен в чест на юбилея ѝ бе поставена "Чайка". Аз играх сина на Аркадина. Никой в София не искаше да празнува Катя. Да, тя пиеше, това бе известен факт. Но я неглижираха заради това, пък и годините бяха смутни - на държавата не ѝ беше до култура, дойде и Виденовата зима... И тогава една група млади възпитаници на НАТФИЗ решихме да направим този спектакъл. Катя изобщо не се пазари за хонорар. Помоли само да дадем роля на Антон Горчев. По това време той си изкарваше прехраната, като караше такси. Антон дойде в Сливен, той е сливенски зет, съпругата му - актрисата Соня Маркова, е от един курс във ВИТИЗ с Паскалева. Горчев изигра ролята на Дорн", сподели още за вестника биографът на Катя Паскалева и на други БГ светила на театъра и седмото изкуство.

"През последните години от живота на Катя бяхме много близки. Затова си позволих тази книга да бъде много лична. В нея съм включил архивни материали от моята колекция, писма, които ми е писала, други съм купувал със собствени средства, а знаете, че кадрите от филми и от тв постановки струват скъпо", подчерта Георги Тошев. Той е използвал за филма и три кашона с "нейни лични неща" от Държавния архив.

За първи път герой във филма, посветен на Катя Паскалева и Георги Божилов-Слона, става и дъщерята на художника от първия му брак - Мия Божилова.

"Тя говори с много голямо уважение за Катя и близостта, която са имали, при жива майка. Слона и Катя се влюбват според Мия, още докато той е женен. Родителите на Мия се развеждат, но пък остават в добри отношения след това, въпреки че Слона се развежда и с Катя. Но през всички тези години остават много свързани. Във филма е показана не само тяхната вълнуваща любовна история и причината за раздялата им, но и взаимните им влияния и формирания в изкуството", разкри още популярният тв журналист.

Тошев издава, че в лентата са включени ценни и неизвестни досега кадри. "Те ни бяха предоставени от вдовицата на Петър Славчев, баща на оператора Николай Пенчев, втория съпруг на Цветана Манева, който е снимал Катя, и в неговия личен архив се бяха запазили тези кадри", разказва биографът на кино- и сценичните легенди на България.

"Катя Паскалева бе много мълчалив човек. Но на екрана и сцената тя е фурия. Последната роля, която играе, е изцяло без думи, защото рак на гърлото й отне гласа.", пише "България Днес".


