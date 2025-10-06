ЗАРЕЖДАНЕ...
|Първият български актьор, стъпил на сцената на Оскарите, днес стана на 61
Димитър Маринов, известен сред българите в Сан Диего като "Митко цигулката“, е роден на 6 октомври 1964 г. в София като извънбрачно дете. Осиновен е от лелята на биологичната му майка, член на семейство Маринови, добре известните собственици на тютюневи фабрики, използвани като прототип в книгата на Димитър Димов "Тютюн“.
Започва да свири на цигулка още като дете. На 11 години вече е първа цигулка във филхармония "Пионер“ с диригент проф. Влади Симеонов. С филхармонията през 1979 г. пътува в Ню Йорк, където има концерт в Кръглата зала на ООН. Диригент е композиторът, автор на "Уестсайдска история“ Ленард Бърнстейн. Това преживяване оставя дълбоки следи в съзнанието му. Завършва средното си образование в железопътния техникум в София.
Първият му учител по актьорско майсторство е Невена Коканова, с която се запознава на пионерски лагер. През 1982 г. го приемат във ВИТИЗ, но преди това трябва да отбие военната си служба. След опит за бягство от България като войник, той попада в затвора за 2 години и половина. Въпреки трудностите и перипетиите, следващи от политическата присъда, успява да кандидатства отново, да запише и завърши ВИТИЗ в класа на професор Крикор Азарян. Междувременно през 1990 г. участва в турне в САЩ и Канада с вокалния състав на проф. Румен Цонев.
Решава да не се връща в България, да остане В САЩ и се озовава в Ноксвил, Тенеси. Първите дни свири на цигулка на улицата, за да се прехранва. Работи и като мияч на съдове, в пицария, в строителството, а след това отваря и свой ресторант. От 1993 г. живее в Карлсбад, окръг Сан Диего. Кариерата си на актьор започва през 1999 г. По това време среща и бъдещата си жена Дженифър, с която сключват брак през 2003 г. Имат двама синове, Йордан и Михаил.
След тригодишно бизнес начинание в Коста Рика от 2006 до 2009 г., свързано с хотелиерство, Димитър Маринов се завръща в САЩ заедно със семейството си, за да разшири актьорската си кариера с участие в реклами, телевизия и филми. Снима се с Матю Пери, Аштън Кътчър, Селена Гомес, София Вергара, Джеф Бриджис, Кийфър Съдърланд и други известни холивудски актьори.
В "Мъже от стомана“ на братята Бандито Маринов прави дебюта си на големия екран като Керимов, руски учен и контрабандист. Снима се и в други второстепенни роли като "Лошо поведение“ (2014 г.) и "Код: 999“ (2016 г.). Междувременно се снима и в отделни епизоди на телевизионни сериали като "Военни престъпления“, "Военни престъпления: Лос Анджелис“, "Закон и ред: Лос Анджелис“, "Американците“ и други.
Големият пробив на Димитър Маринов е с филма "Зелената книга“ на режисьора Питър Фарели. В него той играе ролята на челиста Олег. Не го одобряват на първи кастинг, но след като за пет дни се научава да свири на чело, бива одобрен на втория кастинг. Друга причина да го одобрят е значителната му прилика с музиканта Юрий Тахт, чийто прототип е героят му. В този филм партнира на Виго Мортенсен и Махершала Али. Филмът получава над десет награди, включително наградата Оскар за най-добър филм и "Златен глобус“ за най-добър сценарий. През 2020 година Димитър Маринов е участник в шоуто "Като две капки вода“.
