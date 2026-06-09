Популярният комик Николаос Цитиридис отново разсмя своите последователи в социалните мрежи, след като сподели колоритен разказ за едно напълно обикновено пазаруване, което бързо се превърнало в истинско приключение. В публикувано видео той описва как в понеделник сутрин се е озовал в голям супермаркет точно в часа и деня, в които стартират новите седмични промоции, информира Plovdiv24.bg.

Невероятната форма на пенсионерите по време на промоции

Видях не много възрастни хора, видях всички възрастни хора, пошегува се Цитиридис,

описвайки как пенсионерите буквално са превзели търговския обект. По думите му възрастните клиенти са демонстрирали завидна физическа форма, като са се показали изключително бързи, чевръсти, силни и "мега мощни“, мъкнейки всичко, което могат да вземат. Особено впечатление на комика направил възрастен мъж, който натоварил количката си с огромно количество месо, което провокира артиста да се пошегува, че дядото изглеждал толкова привързан към кравата, все едно иска да я зашие отново. Не по-малко изумление предизвикала и възрастна жена, която според думите му изглеждала на "поне 180 години“, докато пренасяла цяла фурна за вграждане.

Професионализъм на касите и предизвикателства с технологиите

В разказа си Цитиридис не пропусна да обърне внимание и на служителките, работещи на касите в супермаркета. Според него те заслужават да получат работа в системата на МВР заради изключителните си умения да въдворяват ред сред огромното множество от клиенти. Най-забавната част от преживяването обаче се оказали опитите на част от възрастните хора да се справят с модерните каси за самообслужване. Комикът сподели с усмивка, че е имало хора, които са се опитвали да преминат през бързите каси, но нито един от тях не е успял да се справи с технологията.

В края на своя видеоклип Николаос Цитиридис отправи и директно шеговито предупреждение към всички свои последователи. Той ги посъветва никога да не ходят на пазар в началото на седмицата рано сутрин, освен ако не искат накрая да се почувстват изтощени, сякаш са прекарали цял ден в тежък физически труд.