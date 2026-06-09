Любомира Христова, която взе участие в четвърти и пети сезон на романтичното риалити "Ергенът“, обяви готовност да влезе в предаването и следващата година, въпреки липсата на одобрение от страна на аудиторията. Актрисата по професия, която в момента не реализира роли на сцена, прекара два поредни сезона в шоуто, като след последния финал отново остана без романтична обвързаност.

От избора на Виктор до финала с Марин

За Любомира, известна сред близките си и като Бубето, изминалият сезон беше втори пореден опит във формата, след като в предишното издание напусна като избраница на първия ерген Виктор. Въпреки обещанията им да продължат отношенията си извън камерите, връзката им приключи бързо, което я мотивира да опита късмета си отново. При второто си участие тя привлече вниманието на най-младия ерген Марин, стигна до самия финал и спечели сърцето му след труден избор от негова страна. На финала обаче двамата обявиха, че са открили един в друг единствено много добър приятел, което предизвика вълна от подигравателни коментари в социалните мрежи поради липсата на любовни чувства в предаване с такъв характер.

Проблемите в общуването с мъжете

След второто си разочарование риалити участничката споделя, че не е загубила надежда и би влязла и трети път в шоуто, ако има подобна възможност. Тя отчита като свой основен проблем факта, че мъжете по-често я възприемат като добра приятелка и дружка за разговори, отколкото като жена за сериозна романтична връзка. Христова поясни, че е харесала Марин и е прекарала приятно времето си с него, но предвид едва петте им срещи в рамките на формата, не може да се говори за любов, тъй като не са успели да развият по-дълбоки чувства.

Острите реакции на зрителите

Заявката за ново участие на Любомира срещна сериозна критика от страна на телевизионните зрители, които определят поведението ѝ като наглост и заявяват, че няма да проследят следващото издание на формата, ако тя отново присъства в него. В социалните мрежи потребителите припомнят нейни думи от миналото, когато е плакала заради негативните коментари, понесени от майка ѝ, и изразяват остро недоумение защо е решила да се върне на екран при положение, че публиката изразява явно нежелание спрямо нейното присъствие.