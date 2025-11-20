ЗАРЕЖДАНЕ...
|Принцеса Даяна се "завръща", облечена с прочутата рокла на отмъщението
Разположен в центъра на френската столица и често сравняван с лондонския "Мадам Тюсо“, музеят вече разполага с фигури на Чарлз – днес крал Чарлз III – и покойната кралица Елизабет II. До момента липсваше само Даяна, въпреки трагичната ѝ връзка с Париж, където загина в автомобилна катастрофа през август 1997 г.
Новата восъчна фигура е облечена в копие на черната рокля на дизайнерката Кристина Стамболян, с която Даяна се появи публично през 1994 г., докато медиите следяха разпада на брака ѝ. Тя избра ефектната рокля с голи рамене в същия ден, когато в телевизионно интервю Чарлз призна, че ѝ е изневерил.
"Повече от 28 години след трагичната ѝ смърт в Париж Даяна остава ключова фигура в световната попкултура, възхвалявана за своя стил, човечност и независим дух“, заявиха от музея. Роклята, добавят от там, е символ на самочувствие и категорична женственост.
Восъчната фигура на принцесата е изложена далеч от тези на крал Чарлз и кралица Елизабет, които се намират в залата за държавни глави. "Лейди Ди“ е поставена сред личности от модата и развлеченията, като Жан Пол Готие и френско-малийската певица Ая Накамура.
Датата на представянето – 20 ноември – е и умишлена препратка към интервюто ѝ по Би Би Си, излъчено на същия ден преди трийсет години, в което тя каза: "Бяхме трима в този брак, което малко затрудняваше нещата“ – думи, насочени към Камила Паркър-Боулс, за която Чарлз впоследствие се ожени.
Сложната и високоотговорна задача по изработката на фигурата е поверена на парижкия скулптор Лоран Маламаси. От музея уточниха, че в края на живота на Даяна са обсъждали идеята за нейна фигура, но след смъртта ѝ проектът е бил прекратен, пише ladyzone.
