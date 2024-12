Принц Хари проговори за развода си с Меган Маркъл

© Британският принц Хари отрече слуховете за развод със съпругата си Меган Маркъл, предаде ДПА. В разговор с Андрю Соркин от в. "The New York Times" по време на специалното събитие на медията "The New York Times Dealbook" Хари се засмя на твърденията.



"Очевидно сме купували или местили дома си може би 10, 12 пъти. Навярно сме се развели и 10, 12 пъти. Трудно е да се справиш с това, но затова просто го игнорираш", каза Хари. Той добави, че "искрено" съжалява хората, които разпространяват подобни твърдения. "Не се съмнявам, че всичко, за което говорихме днес, през последните 25 минути, ще бъде изкривено по някакъв начин срещу мен, а може би и ти самият ще бъдеш безмилостно обиждан, за което мога само да се извиня", добави Хари.



През последните няколко месеца Хари и Меган все по-често са заснемани самостоятелно на публични събития, тъй като се фокусират върху собствените си работни инициативи. Хари бе на конференция на високо равнище в Ню Йорк, докато Меган позираше за снимки на червения килим на галавечеря в Лос Анджелис.



По време на събитието най-малкият син на крал Чарлз III разказа и за работата си за повишаване на осведомеността за психичното здраве, за живота си в САЩ, за благотворителните си дейности и за продължаващите си съдебни битки.



Принцът каза, че планира да остане в САЩ и добави: "Много ми харесва да живея и да отглеждам децата си тук". Хари призна, че той, съпругата му Меган Маркъл и двете им деца Арчи и Лилибет имат в САЩ свобода в личния си живот, каквато "несъмнено не бихме имали във Великобритания" поради съображения за сигурност. Пред "The New York Times" Хари говори също така за живота в светлината на прожекторите, за майка си Даяна, принцеса на Уелс, и за това как кралското ежедневие е повлияло на психическото му здраве.



"Когато си затворен в този балон, имаш чувството, че няма изход", каза Хари. "Това, което се случи с майка ми, и фактът, че бях дете и се чувствах безпомощен, води до вътрешно сътресение. Чувствах се безпомощен. Една от най-големите ми слабости е да се чувствам безпомощен."



Принцът добави, че това, което го тревожи най-много, е "притеснението, че това ще се случи на мен, на съпругата ми или на децата ми", визирайки смъртта на майка си в катастрофа в Париж през 1997 г., когато папараци преследват колата ѝ из френската столица, припомня ДПА.



Хари каза, че няма да урежда иска си срещу издателя на вестник "The Sun", тъй като делото му трябва да започне през януари, и добави, че преследва "истината и отговорността". Принцът съди News Group Newspapers за незаконно навлизане в личния живот от страна на вестник "The Sun" и вече несъществуващия "News of the World" от 1996 г. до 2011 г. "Невероятно е, когато преминаваш през подобен съдебен процес. Станал съм професионалист и планирам да се пенсионирам съвсем скоро", каза той, цитиран от БТА.