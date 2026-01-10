Преди три месеца стана майка за втори път, днес навършва 55

© Попфолк фурията Камелия днес става на 55. Огън момичето освен успешна кариера има и дългогодишна връзка с приятеля си Цветин, а през 2023 година се ражда и първото им дете Баян.



След много неуспешни опити и помятания попфолк певицата вече прегръща прекрасното си момченце и не спира да се хвали с него.



Камелия е родена на 10 януари 1971 г. в град Чипровци. Нейният музикален дебют е на 11-годишна възраст, като солист на училищния хор, с който изпълнява руска песен.



За първи път се появява в публичното пространство, като става победител в организираните по това време конкурси за красота "Мис Чипровци“ и "Мис Монтана“. Успоредно с това Камелия прави и първите си стъпки като певица.



Започва да пее по сватби и кръщенета в Северозападна България като солистка на бенд с ръководител Пламен Велинов. През пролетта на 1996 година Камелия е харесана от ръководителя на оркестър "Видин“ Вени Петков и става част от оркестъра.



Става известна с песни, които бързо се превръщат в хитове и се пеят по дискотеки и барове - "Огън момиче“, "Златна рибка“, "Нещо горещо“, продължава със "Залеза и зората", "Луда по тебе" и "Ти си".



И до днес тя не спира да радва феновете си с нови песни и проекти. Първородният й син Баян се роди през 2023 г., а в края на миналата година стана майка на второ дете - момиченцето Касия.