ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Преди три месеца стана майка за втори път, днес навършва 55
След много неуспешни опити и помятания попфолк певицата вече прегръща прекрасното си момченце и не спира да се хвали с него.
Камелия е родена на 10 януари 1971 г. в град Чипровци. Нейният музикален дебют е на 11-годишна възраст, като солист на училищния хор, с който изпълнява руска песен.
За първи път се появява в публичното пространство, като става победител в организираните по това време конкурси за красота "Мис Чипровци“ и "Мис Монтана“. Успоредно с това Камелия прави и първите си стъпки като певица.
Започва да пее по сватби и кръщенета в Северозападна България като солистка на бенд с ръководител Пламен Велинов. През пролетта на 1996 година Камелия е харесана от ръководителя на оркестър "Видин“ Вени Петков и става част от оркестъра.
Става известна с песни, които бързо се превръщат в хитове и се пеят по дискотеки и барове - "Огън момиче“, "Златна рибка“, "Нещо горещо“, продължава със "Залеза и зората", "Луда по тебе" и "Ти си".
И до днес тя не спира да радва феновете си с нови песни и проекти. Първородният й син Баян се роди през 2023 г., а в края на миналата година стана майка на второ дете - момиченцето Касия.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2923
|
|предишна страница [ 1/488 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Азис: Ще се омъжвам!
21:54 / 09.01.2026
Тя няма да изиграе Лили Иванова в биографичния филм
12:27 / 09.01.2026
Цвети от "Хелс китчън" пребита от италианеца! Той: Кръшкаше ми с ...
10:08 / 09.01.2026
Проф. Ива Христова: Хващаме грип по-лесно, ако носът и шията ни с...
09:59 / 09.01.2026
Климатикът в колата и климатикът у дома: Защо единият "се пълни",...
17:32 / 08.01.2026
Мъжът, който обикаля пеша света от 27 години, в България се е сбл...
12:14 / 08.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Meteo Balkans: Навлизаме във фалшива зима
19:51 / 08.01.2026
Участник от "Игри на волята" ще става татко
12:28 / 09.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS