Преди точно 10 години Христо Калоферов скъсва завинаги с голям порок
Автор: Десислава Томева 17:24Коментари (0)63
© Facebook
Чаровния водещ, който ни се усмихва от екрана всеки уикенд –Христо Калоферов, се похвали с важна дата. На 9 септември преди точно 10 години, Христо скъсва завинаги с голям порок – тютюнопушенето.

За непушачите подобно отбелязване може да звучи смешно, но за "зависимите“ от тютюнев дим е ясно, че отказването от цигарите е равносилно на подвиг.

Пушенето, особено в стресови професии като журналистиката се явява като малък отдушник на напрежението.

Когато пуснете новините у дома и видите усмивките на водещите, всичко изглежда леко, приятно и лежерно, но повярвайте – зад всичко това се крие трудът на много хора. Особено в телевизиите сроковете за всичко се измерват в минути и секунди, защото емисиите са с фиксиран час, а зрителят е съдник, който трудно прощава.


