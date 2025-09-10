ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Преди точно 10 години Христо Калоферов скъсва завинаги с голям порок
За непушачите подобно отбелязване може да звучи смешно, но за "зависимите“ от тютюнев дим е ясно, че отказването от цигарите е равносилно на подвиг.
Пушенето, особено в стресови професии като журналистиката се явява като малък отдушник на напрежението.
Когато пуснете новините у дома и видите усмивките на водещите, всичко изглежда леко, приятно и лежерно, но повярвайте – зад всичко това се крие трудът на много хора. Особено в телевизиите сроковете за всичко се измерват в минути и секунди, защото емисиите са с фиксиран час, а зрителят е съдник, който трудно прощава.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 6636
|предишна страница [ 1/1106 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Куриер: Когато отивам да взема поръчки, не ни имат за хора
11:34 / 10.09.2025
Семейна война? Гришо и Александър Василев не си говорят от години...
07:43 / 10.09.2025
Почитаме три светици, мъченици за християнската вяра
07:16 / 10.09.2025
Днес съдбата дава правилните решения на проблемите
07:12 / 10.09.2025
"Вайбър" добавя нова функция
13:12 / 09.09.2025
9 септември 1944 г.: Най-противоречивата дата в новата история на...
09:59 / 09.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Цитиридис: Пловдив, нека да съборим Альоша
19:27 / 08.09.2025
Регистрираха земетресение в района на Пловдив
09:48 / 08.09.2025
Голяма верига планира да открие 150 обекта в България
12:15 / 09.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS