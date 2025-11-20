ЗАРЕЖДАНЕ...
|Появиха се заедно на червения килим за първи път от две години
Принцът и принцесата на Уелс впечатлиха с елегантните, координирани тоалети - Кейт бе избрала за случая зелена кадифена рокля, докато Уилям носеше черна папийонка и кадифено сако.
Сред акцентите на тазгодишното издание бяха изпълненията на Джеси Джей, исландската певица Лауфи, както и актьорските състави на мюзикълите "Клетниците“ и "Мечето Падингтън“.
А един от най-симпатичните моменти, бе този в който принцеса Кейт се среща с 9-годишните близначки Емили и Оливия Едуардс, които ѝ поднасят букет.
Принцесата го приема с усмивка, питайки децата дали са почитатели на мечето Падингтън, намеквайки, че нейните три деца — принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи са. "Те ще бъдат наистина много тъжни, че пропускат представлението“, и казва Кейт и добави: "Ще трябва да го пазим в голяма тайна.“
Последната бляскава поява на кралската двойка на събитието бе през 2023 г. Тогава двамата присъстваха в компанията на принцеса Виктория и принц Даниел от Швеция, които гостуваха във Великобритания.
През 2024 г. принцеса Кейт направи само няколко кратки публични появи, след като обяви, че се подлага на лечение за тежкото си заболяване.
Миналата година крал Чарлз представляваше кралското семейство на Royal Variety Performance. Той бе сам, след като кралица Камила отмени участието си заради неразположение, пише Ladyzone.
Традиция повелява членове на кралското семейство да присъстват на шоуто още от времето на крал Джордж V, който е бил голям почитател на вариетето. Провежда се ежегодно от 1921 г. насам.
