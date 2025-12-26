ЗАРЕЖДАНЕ...
|Поверие: Каквото е времето през втория ден от Коледа, такова ще остане цялата година
На 26-ти декември е отървдено и поверие свързано с времето и метеорологичните условия.
То гласи, че каквото е времето през този ден, както и през следващите 11 дни – такова ще бъде всеки месец от новата година.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 204
|предишна страница [ 1/34 ] следващата страница
Актуални теми
