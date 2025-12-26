ИЗПРАТИ НОВИНА
Поверие: Каквото е времето през втория ден от Коледа, такова ще остане цялата година
Автор: Илиана Пенова 08:23
Днес е вторият ден от Коледа. Този ден е свъран с много обичаи и поверия, също както първия ден от Коледа - 25-ти декември. 

На 26-ти декември е отървдено и поверие свързано с времето и метеорологичните условия. 

То гласи, че каквото е времето през този ден, както и през следващите 11 дни – такова ще бъде всеки месец от новата година.


Още по темата:
26.12.2025 Заседяването около масата по празниците носи риск
26.12.2025 26 декември – Денят на бащата
25.12.2025 Киселото зеле с мръвка – задължителната гозба на трапезата тези дни
25.12.2025 Патриарх Даниил на мирно посещение във Вселенската патриаршия
25.12.2025 Кметът на община Марица с поздрав за Рождество Христово
25.12.2025 Как да се преборим със стреса и напрежението по празниците
