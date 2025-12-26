Поверие: Каквото е времето през втория ден от Коледа, такова ще остане цялата година

© Днес е вторият ден от Коледа. Този ден е свъран с много обичаи и поверия, също както първия ден от Коледа - 25-ти декември.



На 26-ти декември е отървдено и поверие свързано с времето и метеорологичните условия.



То гласи, че каквото е времето през този ден, както и през следващите 11 дни – такова ще бъде всеки месец от новата година.