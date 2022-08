Поли Генова отива на морето, но не на почивка

© Една от най-големите поп звезди на българската сцена и любимка на световната публика и Евровизия – Поли Генова, ще зарадва феновете си с концерт на брега на морето този петък.



На 19 август певицата и нейните музиканти ще свирят във Варна на сцената на клуб Ментол. Специалните концертни версии на хитовите песни на Поли, които публиката успя да чуе през миналата година на нейното #1 турне в страната, ще бъдат представени и пред варненска публика.



Музикантите ще изпълнят и най-новата песен на Поли Генова “Give Me Your Love", която излезе в началото на лятото и вече се превърна в една от любимите на родните меломани.



Най-излъчваната българска изпълнителка за изминалата 2021 година, според официалната класация на международната мониторинг компания BMAT и ПРОФОН с хитовете си “Last Night" (№1 излъчвана песен за 2021) и “No More" (№3 най-излъчвана песен за 2021), даде заявка за пореден силен хит, пише Signal.bg.



Още с премиерата си, песента “Give Me Your Love" дебютира директно в Топ 10 на официалната класация за българска музика и продължава да бъде между десетте най-ротирани български песни в родния ефир четвърта поредна седмица.



Летният хит на Поли Генова “Give Me You Love" е придружен от бляскаво видео. Снимките за него се провеждат в Сърбия, а режисьори на атрактивната продукция са Джийсън Брад Люис и Люба Радойевич.



Действието се развива из колоритните улиците на нощен Белград, които красивата певица обикаля в емблематичен автомобил Lincoln Continental, придружена от личен шофьор.



Сингълът се разпространява от "Warner Music Group“ чрез "Орфей Мюзик“.



В края на лятото Поли Генова обещава освен още многобройни срещи с феновете си и много други изненади до края на годината.