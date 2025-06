Почина телевизионна звезда

© Шеф-готвачът от Food Network, Ан Бърел, е починала на 55-годишна възраст.



Телевизионната звезда е била открита в безсъзнание около 7:50 ч. сутринта във вторник в дома си в Бруклин, Ню Йорк, съобщи говорител на полицията в Ню Йорк пред Page Six.



Спешните служби са пристигнали незабавно на мястото и са констатирали смъртта ѝ. Причината за смъртта ѝ все още не е разкрита, тече разследване.



Семейството на кулинарната икона публикува изявление, предоставено на Page Six, в което я описва като "обичана съпруга, сестра, дъщеря, мащеха и приятелка“.



"Светлината на Ан се излъчваше далеч отвъд близките ѝ – тя докосна милиони по целия свят. Въпреки че вече не е сред нас, нейната топлина, дух и безгранична любов ще останат вечни.Усмивката ѝ озаряваше всяка стая, в която влизаше“, написаха те.



Говорител на Food Network също изрази съболезнования в изявление, публикувано от Page Six:



"Ан беше изключителна личност и кулинарен талант – тя преподаваше, състезаваше се и винаги споделяше значението на храната в живота си и радостта, която може да донесе едно вкусно ястие. Мислите ни са със семейството, приятелите и феновете на Ан в този тежък момент.“



Преди смъртта си Бърел изглеждаше здрава и щастлива в селфи, споделено в Instagram в четвъртък.



Тя беше омъжена за Стюарт Клакстън, с когото имат брака от октомври 2021 г.



Церемонията се състоя в дома на Бърел в Казеновия – родния ѝ град в северната част на щата Ню Йорк.



Бърел, която преди това е имала връзка с жена, също беше мащеха на сина на Клакстън – Хавиер.



Водещата на "Най-лошите готвачи в Америка“ започва своята кулинарна кариера малко след като завършва Canisius College в Ню Йорк със специалности по английски език и комуникации.



По-късно завършва Кулинарния институт на Америка през 1997 г., след което прекарва една година в Италия, обучавайки се в Италианския кулинарен институт за чужденци.



Бърел работи в няколко ресторанта, преди да започне да преподава в Института по кулинарно образование.



Авторка е на книгата "Готви като рок звезда“



Тя стартира телевизионната си кариера през 2005 г., когато се появява в "Iron Chef America“ като су-шеф.



Три години по-късно получава собствено предаване – "Тайните на ресторантьорския шеф“ ("Secrets of a Restaurant Chef“), което се излъчва в осем сезона до 2012 г.



Бърел също участва в "Chef Wanted“, "Chopped“ и други предавания на Food Network.



Най-новото ѝ участие беше в шоуто "House of Knives“ на Food Network, излъчено през март.



През юни 2024 г. Бърел – известна със своите екстравагантни руси коси – даде на Page Six ексклузивен поглед към цветното си жилище, включително кухнята ѝ, в квартала Карол Гардънс в Бруклин.



През юни 2024 г. Бърел – известна със своите щръкнали руси коси – даде на Page Six ексклузивен поглед към цветното си жилище, включително кухнята ѝ, в квартала Карол Гардънс в Бруклин.



"Имах архитект-дизайнер, но… предложеният дизайн беше много бежов – а аз не съм бежова,“ каза тя.



"Всичко тук е малко криво, и това ми подхожда идеално,“ добави звездата от "Secrets of a Restaurant Chef“. "И аз съм малко крива, така че се чувствам напълно у дома тук.“