Почина обичан актьор от "Приятели" и "Доктор Хаус"

© Светът на киното и малкия екран се сбогува с още една ярка звезда – американският артист и комедиант Пат Фин напусна този свят на 60-годишна възраст. Тъжната вест бе доказана от фамилията му, което популяризира публично изказване, представено от The New York Post.



Пат Фин, прочут на милиони фенове с незабравимите си превъплъщения в паметните сериали " Приятели “ и " Доктор Хаус “, загуби борбата с рака, която водеше от 2022 година. Той си отиде на 22 декември.



В хитовата комедийна поредност " Приятели “ Фин влезе в ролята на доктор Роджър – чаровния другар на Моника, а в здравната драма " Доктор Хаус “ феновете го помнят като сенатор Андерсън. През своята дългогодишна кариера Пат Фин се снима в над 60 кино лентата и телевизионни продукции, като постоянно впечатляваше с харизма, възприятие за комизъм и професионализъм.



Почитателите и сътрудниците му показват дълбока тъга от загубата на този надарен актьор, който остави дълготраен отпечатък в света на киното и малкия екран.