|Почина обичан актьор от "Приятели" и "Доктор Хаус"
Пат Фин, прочут на милиони фенове с незабравимите си превъплъщения в паметните сериали " Приятели “ и " Доктор Хаус “, загуби борбата с рака, която водеше от 2022 година. Той си отиде на 22 декември.
В хитовата комедийна поредност " Приятели “ Фин влезе в ролята на доктор Роджър – чаровния другар на Моника, а в здравната драма " Доктор Хаус “ феновете го помнят като сенатор Андерсън. През своята дългогодишна кариера Пат Фин се снима в над 60 кино лентата и телевизионни продукции, като постоянно впечатляваше с харизма, възприятие за комизъм и професионализъм.
Почитателите и сътрудниците му показват дълбока тъга от загубата на този надарен актьор, който остави дълготраен отпечатък в света на киното и малкия екран.
