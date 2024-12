Почина eдна истинска легенда

© Актрисата Линда Лавин, най-известна с ролята си в сериала "Алиса", почина в неделя на 87-годишна възраст.



Говорител на звездата потвърди, че тя е починала неочаквано в Лос Анджелис поради усложнения от наскоро открит рак на белия дроб.



Лавин работеше върху комедията на Hulu Mid-Century Modern по време на смъртта си.



"Работата с Линда беше един от най-важните моменти в нашите кариери", казаха в изявление водещите Дейвид Кохан, Макс Мутник и Джими Бъроуз. "Тя беше великолепна актриса, певица, музикант и човек с невероятно чувство за хумор. Но по-важното е, че тя беше красива душа. Дълбока, радостна, щедра и любяща. Тя направи дните ни по-добри. Целият персонал и екипаж ще ни липсва безмерно повече, защото я познавахме", казаха още те.



Родом от Мейн, Лавин се меди в Ню Йорк, след като завършва театрално изкуство в колежа на Уилям и Мери.



В хода на кариерата си тя спечели шест номинации за Тони, първата от които е за ролята й на Илейн в Last of the Red Hot Lovers от 1970 г. Лавин печели наградата през 1987 г. за ролята на Кейт в Broadway Bound.



Лавин също така прави и в телевизията, получавайки роля като детектив Джанис Уентуърт в първите два сезона на "Барни Милър" на ABC. По-късно тя беше избрана да води Алис през 1976 г. Тогава тя печели една номинация за Еми и два Златни глобуса за работата си в хитовото шоу.