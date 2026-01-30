ЗАРЕЖДАНЕ...
|Почина актрисата, изиграла майката от "Сам вкъщи"
О'Хара е родена в Торонто през 1954 г. Тя е второто най-малко от седем деца, баща й е работил за Canadian Pacific Railway, а майка й е била агент на недвижими имоти.
Първата й актьорска изява е в ролята на Дева Мария в пиеса за Рождество Христово. След като завършва гимназия, започва работа като сервитьорка в Second City Theater в Торонто.
"Имах късмета да гледам всички“, разказва тя пред списанието през 2024 г. за легендарните таланти на театъра, сред които са Дан Айкройд, Джо Флахърти и семейната й приятелка Гилда Раднър. Когато се явява на прослушване, Флахърти й дава някои обезкуражаващи отзиви.
"Той ми заяви: "Продължавай с добрата работа. Имам предвид основната ти работа: сервитьорка“, разказа тя. Младата сервитьорка не го послушала и печели прослушването.
О'Хара се присъедини към компанията през 1974 г. Един от нейните колеги на сцената е комедиантът Юджийн Леви, който ще да стане един от най-близките й приятели и сътрудници. О'Хара разказа пред The New Yorker през 2019 г., че в началото се страхувала да излиза на сцената.
