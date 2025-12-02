ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пиленцата от Монако се предлагат срещу 5000 лева
Срещу тази сума кандидат-гъзарите ще получат самолетни билети, лично присъствие на Пиленцата и обещание за ден, прекаран като милионер по Френската ривиера. В рекламата се мъдри всичко, което може да се очаква: яхти, лимузини, розово шампанско и много поза.
"Опознайте света на семейство Димитрови – Пиленцата от Монако“, гласят текстовете под снимките, които искрено напомнят каталог на живот "на вересия“.
Боби Манекена, естествено, добавя и личен акцент:
"Запишете се персонално от другият месец за пътешествие с нас по Френската Ривиера! И ще ви обясня персонално как да станеш топ гъзар успешен в Монако.“
Както винаги – стил, премесен със зрелище. А интернет отново се чуди:
Поредният "бизнес ход“ или поредната пародия, пише HotArena?
