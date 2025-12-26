ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Певецът Константин: Платил съм си вече цената
Той коментира и заснемането на видеото със сина на Тони Стораро - Емрах, при което двамата нарушиха закона за движение по пътищата, след като си спретнаха гонка на Околовръстното на София. Впоследствие книжките им бяха отнети.
"Човек не е късно да стане за резил, платил съм си вече цената", признава изпълнителят. Той обясни, че е платил глобата, но три месеца вече не може да си кара колата.
"Сега почвам да се разгръщам, сега почвам да показвам тепърва какво мога сега мина така в майтапи, в участия в концерти...", казва още Коцето. А Мон Дьо описа разговора им така:
Познаваме го като веселяка на републиката. Въпросът е - това образ ли е, или диагноза на едно време. Константин е дете на социализма, израснало с амбицията да бъде шампион по лека атлетика. 90-те обаче имат други планове - превръщат го в част от нощния живот, в талисман на главните герои на онези години, в глас на едно поколение, което живееше бързо и шумно. Той оцеля в музиката, без да влиза в интригите на попфолка, но не успя – и може би не искаше - да се опази от публичните скандали.
Последният, с Емрах, само затвърди усещането, че около него винаги има адреналин, скорост и риск. Сега, когато влиза в ново десетилетие от живота си, Константин не бяга от биографията си. През 2026-а ще отбележи своите 50 с концерт – не като юбилей, а като жест към живота, който е живял докрай. Това е разговор за образа и човека зад него. И за това защо Константин остава – какъвто и да е шумът около него – веселякът на републиката.
Последният разговор за годината. Тази неделя в 9.20 по NOVA, а пълната версия на интервюто в YouTube канала ми "Мон Дьо: Храмът на историите" от 10.15 часа, написа Мон Дьо.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2761
|
|предишна страница [ 1/461 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Симона на Глория: Името ми дава старт, но след това борбата става...
15:28 / 26.12.2025
Поверие: Каквото е времето през втория ден от Коледа, такова ще о...
08:23 / 26.12.2025
Заседяването около масата по празниците носи риск
08:24 / 26.12.2025
Петъкът носи различни уроци и подаръци за всяка зодия, вижте какв...
07:32 / 26.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Гъмжи от полиция в центъра на Пловдив, открито е тяло на мъж
12:20 / 26.12.2025
Гумаджия: В Пловдив сме готови да вдигнем цените тройно!
09:46 / 25.12.2025
Мартин от "Игри на волята" сложи край на приказката
09:54 / 26.12.2025
Почина обичан актьор от "Приятели" и "Доктор Хаус"
08:46 / 25.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS