© виж галерията През изминалите месеци светлините на прожекторите отново са насочени към семейство Бекъм, а сагата в отношенията между Бруклин Бекъм и родителите му, Виктория и Дейвид Бекъм, продължава. Присъствието на Бруклин на публични събития е все по-рядко, което поражда спекулации за евентуален разрив в семейството, в основата на който стои снахата.



Последната публична изява на Дейвид Бекъм, на която синът му отсъстваше, привлече погледите на фенове и журналисти. Липсата на Бруклин, особено на събитие, което традиционно събира семейството, се възприема като целенасочена и демонстративна. Публичното отсъствие засилва впечатлението, че отношенията между членовете на семейството не са в най-доброто си състояние и някъде там има нужда от светлина в тунела на общуването. Но дали това е наистина така и стои ли в основата снахата - Никола Пелц Бекъм?



Запознати коментират, че липсата на Бруклин на редица от важни за семейството събития, може да се разглежда по няколко начина. От една страна, това може да е личен избор на младия мъж, който търси повече независимост, свобода и дистанция от родителските очаквания. От друга страна, това може да е знак за временно напрежение или недоразумение между поколенията, което се отразява и на публичните изяви на семейството. И то демонстративно. Кой да знае?



Но при семейство Бекъм едно е сигурно - всяка крачка се следи, всяко отсъствие се тълкува...







Публичният им живот и вниманието към всеки техен ход създава ситуация, в която отсъствието на член от семейството лесно се интерпретира като знак за конфликт, отдалечаване и тишина между сърцата. Социалните мрежи и медийното пространство усилват всяко такова събитие, превръщайки го в повод за обсъждане, анализ и дори понякога критики.



Въпреки слуховете, членовете на семейството продължават своите професионални и публични ангажименти. Виктория и Дейвид активно участват в събития и инициативи, а Бруклин се концентрира върху собствената си кариера и личен живот. Именно този баланс между публичност и лични граници се превръща в централна тема около случващото се в семейството и продължава да разпалва слуховете. Но най-интересното е последното събитие, на което техният син отново липсва.



Демонстративно отсъствие - Бруклин пак го няма



Липсата на Бруклин на последното публично събитие, на което Виктория за пореден път изяви безусловната си подкрепа към своя съпруг Дейвид, не означава непременно край на отношенията, но със сигурност подчертава сложността на връзките в едно семейство, което живее под постоянно медийно наблюдение. В очакване на следващите събития, феновете и медиите продължават да следят всяко движение на семейство Бекъм и да тълкуват отсъствията и присъствията като знаци за вътрешните им отношения. Как обаче ще се развият нещата между тях - предстои да разберем.



Припомняме, че според таблоидите основният конфликт е между Виктория и Никола. Модната дизайнерка твърди, че снаха ѝ не показва достатъчно уважение към семейството ѝ. И това всъщност е започнало много отдавна. От момента на сватбата.



Как една рокля разделя семейство



През 2022 г. Бруклин се ожени за любимата си на пищна церемония в Палм Бийч. Тя е сред десетте деца на милиардера Нелсън Пелц. Майка ѝ е моделът Клаудия Хефнър. Състоянието на семейството се оценява на почти 2 млрд. долара и е натрупана от инвестициите му в различни компании или иначе казано "добра партия", пише ladyzone.



На сватбата изненадващо Никола избира да носи рокля на друг дизайнер, вместо на Виктория Бекъм. А се оказва, че майката на Бруклин е създала уникален модел за своята снаха! И тогава започват слуховете за нестихваща вражда помежду им.