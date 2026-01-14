ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Омъжва се на 14 и преди да навърши 21 вече има пет деца. Семейството й е толкова голямо, че не знае имената на всички
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:15Коментари (0)0
©
Марги скоро ще навърши 85 години и зад гърба си има живот, побрал повече поколения, отколкото повечето хора могат да си представят. Тя е майка на осем деца, баба на 150 внуци, прабаба на 50 правнуци и на още десетки праправнуци. А семейството ѝ продължава да расте. 

Огромното семейство на Марги - над 250 наследници

"Семейството ми е толкова голямо, че не знам имената на всички“, признава Марги с усмивка, докато гостува в "Шоуто на Кейт Хъдсън“. Когато говори за най-малките, тя ги разпознава не по име, а по връзката им с нея – "дъщерята на моя син“ или "детето на моята дъщеря“. За нея това е достатъчно. "Всички са семейство.“

Родена в Амарило, Тексас, Марги става майка още в тийнейджърските си години. Омъжва се на 14 и преди да навърши 21 вече има пет деца. Общо осем, от които седем са живи и до днес. "Направих най-доброто, на което бях способна“, казва тя за годините на отглеждане, труд и постоянство.  

Здрави основи на семейството = добро бъдеще за всички

Една от дъщерите й, Пат, описва майка си като човек, който е поставил стабилни основи не само за децата си, но и за поколенията след тях. "Всички сме с висше образование, всички имаме домове и собствени бизнеси“, разказва тя. В семейството има бъдещи лекари, пожарникари, адвокати – истории за успех, които започват от една жена и нейния избор да не се отказва.

"Един от племенниците ми е на път да стане лекар, друг е в пожарната академия, а трети току-що издържа изпита за адвокат. Семейството ни наистина върви напред“, разказва Пат.

За Марги най-голямата награда не са числата, а връзката между хората. "Благословена съм, че съм тук“, казва тя. "И че знам, че има семейства, които се подкрепят и си предават любовта.“

Бабата, която не е виждала на живо всичките си внуци

Понякога тази любов я изненадва. Част от внуците и правнуците ѝ живеят далеч, в различни щати, и тя не е срещала всички лично. Когато се среща лице в лице с някого от по-младите поколения за първи път в "Шоуто на Кейт Хъдсън“, емоцията я завладява напълно. Прегръдките са дълги, а сълзите – искрени.

"Ще предадем тази любов нататък“, казва Марги. И в тези думи сякаш се съдържа цялата ѝ житейска история – история за семейство, устойчивост и обич, която продължава през пет поколения, пише ladyzone.


Още по темата: общо новини по темата: 2979
14.01.2026 Тя има основни заслуги примирието между двете страни да не бъде постигнато
14.01.2026 Есил Дюран не спазила обещание и се омъжила за българин, адвокат се почувства поласкан
14.01.2026 Петя Дикова след най-интимното интервю с Камелия: Благодаря!
14.01.2026 За първи път кралски близнаци празнуват рожден ден разделени
13.01.2026 Ергенка към Ерген: Спах с друг, ама хич да не ти пука
13.01.2026 Княгиня Калина показа впечатляващи мускули
предишна страница [ 1/497 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Арестуваха Кийфър Съдърланд
08:05 / 14.01.2026
Кардиолог: Чистенето на сняг крие най-опасната комбинация за сърц...
16:01 / 13.01.2026
Най-после има повод да празнува, честито!
15:39 / 13.01.2026
Едва 84 кина има в България
13:23 / 13.01.2026
Милионерско бебе стана на 1
09:45 / 13.01.2026
Честито на Георги Торнев!
19:09 / 12.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Най-после има повод да празнува, честито!
Най-после има повод да празнува, честито!
15:39 / 13.01.2026
Честито на Георги Торнев!
Честито на Георги Торнев!
19:09 / 12.01.2026
Големите вериги предупреждават: Законопроектът за таван на надценките противоречи на пазарната икономика
Големите вериги предупреждават: Законопроектът за таван на надценките противоречи на пазарната икономика
08:54 / 12.01.2026
Двойна разлика в заплатите: Българите в Германия с 2681 евро, а индийците – с 5393
Двойна разлика в заплатите: Българите в Германия с 2681 евро, а индийците – с 5393
09:44 / 12.01.2026
Кроасан, който до края на миналата година е струвал 1,20 лв., вече се продава за 1,20 евро
Кроасан, който до края на миналата година е струвал 1,20 лв., вече се продава за 1,20 евро
19:41 / 13.01.2026
Ген. Гяуров: България се намира в опасна ситуация
Ген. Гяуров: България се намира в опасна ситуация
13:20 / 13.01.2026
Весела Лечева: Срам за цяла България!
Весела Лечева: Срам за цяла България!
12:15 / 12.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Футбол - други
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
Зима 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: