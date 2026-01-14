Омъжва се на 14 и преди да навърши 21 вече има пет деца. Семейството й е толкова голямо, че не знае имената на всички

© Марги скоро ще навърши 85 години и зад гърба си има живот, побрал повече поколения, отколкото повечето хора могат да си представят. Тя е майка на осем деца, баба на 150 внуци, прабаба на 50 правнуци и на още десетки праправнуци. А семейството ѝ продължава да расте.



Огромното семейство на Марги - над 250 наследници



"Семейството ми е толкова голямо, че не знам имената на всички“, признава Марги с усмивка, докато гостува в "Шоуто на Кейт Хъдсън“. Когато говори за най-малките, тя ги разпознава не по име, а по връзката им с нея – "дъщерята на моя син“ или "детето на моята дъщеря“. За нея това е достатъчно. "Всички са семейство.“



Родена в Амарило, Тексас, Марги става майка още в тийнейджърските си години. Омъжва се на 14 и преди да навърши 21 вече има пет деца. Общо осем, от които седем са живи и до днес. "Направих най-доброто, на което бях способна“, казва тя за годините на отглеждане, труд и постоянство.



Здрави основи на семейството = добро бъдеще за всички



Една от дъщерите й, Пат, описва майка си като човек, който е поставил стабилни основи не само за децата си, но и за поколенията след тях. "Всички сме с висше образование, всички имаме домове и собствени бизнеси“, разказва тя. В семейството има бъдещи лекари, пожарникари, адвокати – истории за успех, които започват от една жена и нейния избор да не се отказва.



"Един от племенниците ми е на път да стане лекар, друг е в пожарната академия, а трети току-що издържа изпита за адвокат. Семейството ни наистина върви напред“, разказва Пат.



За Марги най-голямата награда не са числата, а връзката между хората. "Благословена съм, че съм тук“, казва тя. "И че знам, че има семейства, които се подкрепят и си предават любовта.“



Бабата, която не е виждала на живо всичките си внуци



Понякога тази любов я изненадва. Част от внуците и правнуците ѝ живеят далеч, в различни щати, и тя не е срещала всички лично. Когато се среща лице в лице с някого от по-младите поколения за първи път в "Шоуто на Кейт Хъдсън“, емоцията я завладява напълно. Прегръдките са дълги, а сълзите – искрени.



"Ще предадем тази любов нататък“, казва Марги. И в тези думи сякаш се съдържа цялата ѝ житейска история – история за семейство, устойчивост и обич, която продължава през пет поколения, пише ladyzone.