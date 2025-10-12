ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Оля Малинова: Иво Сиромахов да става водещ на "Преди обед"
Това написа водещата Оля Малинова. Думите са ѝ по повод разразилия се скандал между Сиромахов и доскорошните у приятели - Слави Трифонов и Тошко Йорданов. В последните дни те са на противоположни позиции по отношение на законопроекта, който ИТН внесе и беше приет на първо четене. Припомняме, че документът силно ограничава работата на медиите и в частност журналистите по отношение на личния живот на публичните личности и обикновените граждани.
Според текста се предвижда затвор до 6 години и глоба от 5000 лева, както и използване на СРС.
Иво Сиромахов остро реагира на действията на доскорошните си приятели и дори напусна телевизията на Слави, като обяви, че вече не е водещ и се дистанцира от Трифонов и компания.
Напоследък правя доста срещи с ученици, с които разговарям за книги, за изкуство, изобщо – за постиженията на човешкия дух.
Понякога срещам изключителни деца – будни, любопитни, образовани. Но те са редки изключения. Мнозинството от учениците имат остър дефицит на култура. Повечето от 15-16 годишните деца не са били заведени нито веднъж от родителите си на изложба, в библиотеката, на симфоничен концерт.
Голяма част от тях не са разговаряли никога с родителите си за книги, защото в домовете им няма нито една книга.
Това е тежко престъпление срещу тези деца. Престъпление, извършено от родителите.
Това, че вие сте направили личен избор да бъдете цял живот тъпи, не ви дава правото да ограбвате децата си.
Нямате право да ги отглеждате в духовна нищета", написа във фейсбук Иво Сиромахов.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1711
|предишна страница [ 1/286 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Наричаха я Желязната лейди на телевизионния екран. След първия ра...
15:13 / 12.10.2025
И Светльо Витков подреди Слави: Страхливецът умира всеки Божи ден...
14:33 / 12.10.2025
Тази древна българска билка е с уникални лечебни свойства
13:51 / 12.10.2025
Нов шанс за 4 зодии днес
10:28 / 12.10.2025
Нети: Истината закъсня 43 години, тя никога не каза: "Обичам те"
10:20 / 12.10.2025
Скандал с Веселин Маринов, водеща се видя в чудо
07:34 / 12.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Ученичка от Английската в Пловдив спечели "Стани богат"
22:15 / 11.10.2025
Гърция сложи цяла Европа в малкия си джоб
12:46 / 10.10.2025
Най-легендарният български сериал се връща на екран
09:23 / 10.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS