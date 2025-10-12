ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Оля Малинова: Иво Сиромахов да става водещ на "Преди обед"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:09Коментари (0)586
©
"Ами Иво Сиромахов да става водещ на "Преди обед" и да се свършва с тая драма".

Това написа водещата Оля Малинова. Думите са ѝ по повод разразилия се скандал между Сиромахов и доскорошните у приятели - Слави Трифонов и Тошко Йорданов. В последните дни те са на противоположни позиции по отношение на законопроекта, който ИТН внесе и беше приет на първо четене. Припомняме, че документът силно ограничава работата на медиите и в частност журналистите по отношение на личния живот на публичните личности и обикновените граждани.

Според текста се предвижда затвор до 6 години и глоба от 5000 лева, както и използване на СРС.

Иво Сиромахов остро реагира на действията на доскорошните си приятели и дори напусна телевизията на Слави, като обяви, че вече не е водещ и се дистанцира от Трифонов и компания.

Напоследък правя доста срещи с ученици, с които разговарям за книги, за изкуство, изобщо – за постиженията на човешкия дух.

Понякога срещам изключителни деца – будни, любопитни, образовани. Но те са редки изключения. Мнозинството от учениците имат остър дефицит на култура. Повечето от 15-16 годишните деца не са били заведени нито веднъж от родителите си на изложба, в библиотеката, на симфоничен концерт.

Голяма част от тях не са разговаряли никога с родителите си за книги, защото в домовете им няма нито една книга.

Това е тежко престъпление срещу тези деца. Престъпление, извършено от родителите.

Това, че вие сте направили личен избор да бъдете цял живот тъпи, не ви дава правото да ограбвате децата си.

Нямате право да ги отглеждате в духовна нищета", написа във фейсбук Иво Сиромахов.


Още по темата: общо новини по темата: 1711
12.10.2025 Диана Димитрова била 80 кг
12.10.2025 Денис Ризов: С една бас китара от 46 лв. и тениска омазана в мастило
12.10.2025 Радина Кърджилова пак го направи
12.10.2025 Наричаха я Желязната лейди на телевизионния екран. След първия развод отива да празнува в ресторант с бившия
12.10.2025 Лукс? Ана-Шермин пазарува от Тему и Шейн
12.10.2025 Никой не може да бие Азис: Ето кой колко взима в попфолка
предишна страница [ 1/286 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Наричаха я Желязната лейди на телевизионния екран. След първия ра...
15:13 / 12.10.2025
И Светльо Витков подреди Слави: Страхливецът умира всеки Божи ден...
14:33 / 12.10.2025
Тази древна българска билка е с уникални лечебни свойства
13:51 / 12.10.2025
Нов шанс за 4 зодии днес
10:28 / 12.10.2025
Нети: Истината закъсня 43 години, тя никога не каза: "Обичам те"
10:20 / 12.10.2025
Скандал с Веселин Маринов, водеща се видя в чудо
07:34 / 12.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Ученичка от Английската в Пловдив спечели "Стани богат"
Ученичка от Английската в Пловдив спечели "Стани богат"
22:15 / 11.10.2025
Строителен предприемач: Покупката на жилище на зелено с кредит е гаранция за безпроблемно изпълнение на сделката
Строителен предприемач: Покупката на жилище на зелено с кредит е гаранция за безпроблемно изпълнение на сделката
11:26 / 10.10.2025
Гърция сложи цяла Европа в малкия си джоб
Гърция сложи цяла Европа в малкия си джоб
12:46 / 10.10.2025
Собственик на фирма за недвижими имоти: Купувачите вече са изключително внимателни към инвестиции в рисковите райони
Собственик на фирма за недвижими имоти: Купувачите вече са изключително внимателни към инвестиции в рисковите райони
09:10 / 10.10.2025
Пламен Димитров: Не може сиренето да е 11,63 лева на борсата, а в търговските вериги да е 19
Пламен Димитров: Не може сиренето да е 11,63 лева на борсата, а в търговските вериги да е 19
11:51 / 11.10.2025
Най-легендарният български сериал се връща на екран
Най-легендарният български сериал се връща на екран
09:23 / 10.10.2025
4 пожарни и линейка на мястото на големия пожар в Пловдив, в жилището може да има хора
4 пожарни и линейка на мястото на големия пожар в Пловдив, в жилището може да има хора
17:00 / 10.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Местни избори 2023 г.
БК Локомотив Пловдив
Марица в Трета лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: