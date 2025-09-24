ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Обявиха още един хедлайнер за "Мидалидаре" през 2026 г.
Twisted Sister започват своята кариера в началото на 70-те години, но световната слава идва през 1984 г., след почти десетилетие на доминация в клубната сцена в района на Ню Йорк. Групата става първата без договор за запис, която два пъти изчерпва билетите за историческия Palladium Theater в Ню Йорк. С годините Twisted Sister се утвърждава като една от най-разпознаваемите сили на хеви метъла от 80-те, със скандални костюми, театрални изпълнения и песни, превърнали се в истински химни на rock and roll бунта.
С над 35 милиона продадени албума по целия свят, песните "We’re Not Gonna Take It" и "I Wanna Rock" остават най-лицензираните в историята на хеви метъла за филми, телевизия и реклама.
"Въодушевени сме да посрещнем такава легендарна банда за едно последно шоу в България и заедно да отпразнуваме 50-годишнината им“, заявиха организаторите на фестивала.
Midalidare Rock In The Wine Valley 2026 ще се проведе от 10 до 12 юли. Билетите вече са в продажба чрез Eventim, както и в OMV, Билетен център на НДК, Технополис и Български пощи. Деца до 12 години ще влизат без билет.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Най-мощният тропически циклон в света удари Хонконг: Естествен яз...
08:54 / 24.09.2025
Неочаквана раздяла при Григор Димитров
08:25 / 24.09.2025
Почина Клаудия Кардинале
07:48 / 24.09.2025
Карлос Насар официално я показа
20:49 / 23.09.2025
След две посещения при папата тяхната сватба става възможна
17:06 / 23.09.2025
Жена спечели 150 хиляди от лотарията. Питала ChatGPT
13:09 / 23.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Кеворкян заживя като отшелник
17:15 / 22.09.2025
Започна най-пошлият Big Brother
10:32 / 22.09.2025
Чарлз III сменя Уилям с Хари
08:48 / 23.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS