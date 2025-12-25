Няколко съвета, за да не се напиете на Коледа

© Всеки има поне един познат, който се хвали с това колко много може да изпие, защото има "тренинг" или по-голяма толерантност към алкохола. Но ако поне веднъж в живота си сте се е чувствали некомфортно след дълга алкохолна нощ, то трябва да спазвате няколко важни съвета. Особено сега по празниците, когато препускаме от трапеза на трапеза.



Първо, трябва да сте наясно какво може да очаквате от различните видове алкохол. Тествайте реакцията на организма си към различните напитки. Ако се напивате бързо, добре е да консумирате слабоалкохолни напитки, например бира или вино, но не и коктейли.



Ако ви предстои алкохолна нощ, вземете витамин С, който ще помогне на организма да се справи с алкохола и ще неутрализира токсините.



Не пийте на гладен стомах. Добре е половин час преди началото на запоя да хапнете плод или храна, богата на белтъчини – яйце, къс месо или риба, а сетне да не наблягате само върху напитките. Замезвайте с плодове, зеленчуци, месо, сирене, направете прекъсване и изяжте нещо топло.



Пийте вода, но в никакъв случай газирана. Газираните напитки ще помогнат да се напиете по-бързо, отколкото бихте искали. Избягвайте шампанското.



Свежият въздух и физическата активност също помагат да избегнете силното алкохолно опиянение.