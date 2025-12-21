ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Няколко идеи за евтин, но ефектен подарък
Автор: Десислава Томева 14:46Коментари (0)449
©
Подаръкът не трябва да тежи на джоба, за да има значение. Истинската стойност не е в цената, а в това, че сме отделили време и мисъл за другия. Шаблонно, но е самата истина.

ФОКУС ще се опита да ви насочи, но изборът ще си бъде личен, ясно е!

Започваме с най-близките – децата, партньора, родителите, бабите и дядовците. За бабите и дядовците това могат да бъдат меки и топли пантофи, удобен калъф за очила или връзка за врата, която да им помага да не губят очилата си. Малки неща, но показват, че мислим за удобството и комфорта им и носят топлина, която няма цена.

За родителите вниманието може да бъде още по-лично. Рамка за снимка с любим момент от наскоро преживян семеен повод, ръчно написана картичка с благодарност или домашно приготвен десерт могат да ги зарадват повече, отколкото скъп подарък без мисъл. Тук смисълът е в споделените спомени и усещането, че ги познаваме добре.

Децата са първи в списъка, но и най-трудните за угодия. Най-малките обикновено имат най-големи желания и най-голямо сърце за тях. Мечтаната играчка е почти задължителна, защото радостта им е безценна и се усеща веднага. Там е добре да вложите най-много от предвидените за подаръците средства.

Тийнейджърите са съвсем друга работа. Там няма как да уцелиш с рокля или суичър, защото почти никога не е по вкуса им. Най-добрият подарък за тях е пликче с пари, колкото по-дебело, толкова по-добре.

След това идват приятелите, колегите и хората, с които ежедневно общуваме. Подаръкът често е символичен, но все така ценен. Малък предмет за бюрото, ароматна свещ, пакетче чай или шоколадче, играчка за елхата. Просто жестът казва "мислех за теб“. Дори съседката, която винаги ни подава нещо спонтанно, или магазинерът, който ни обслужва с усмивка, ще усети вниманието, без то да е скъпо.

Истинската магия е в това, че малкото внимание говори повече от големите думи или скъпите подаръци. Жестът остава, докато вещите се губят и забравят.


Още по темата: общо новини по темата: 123
21.12.2025 Ето как да направите най-сочните постни чушки за Бъдни вечер
21.12.2025 Лияна Панделиева след посещение на коледен базар: Хората са много и ядат-няма дух, няма емоция
21.12.2025 Коледари от всички възрасти наричат за здраве, плодородие и берекет
21.12.2025 Малки помощници на Дядо Коледа изненадаха жителите на Карлово
21.12.2025 С коледен концерт откриха обновената зала на читалището в пловдивско
село
21.12.2025 Как се меси обредният хляб за Бъдни вечер?
предишна страница [ 1/21 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Популярна водеща с тайна сватба?
12:13 / 21.12.2025
На 21 декември почитаме светица, хиляди празнуват имен ден
23:00 / 20.12.2025
Васил Найденов: Авантюри имах непрекъснато. Грехота е!
20:13 / 20.12.2025
Нана Гладуиш готова да води "Съдебен спор" отново: Жоро, обичам т...
12:03 / 20.12.2025
От днес всичко в живота на 4 зодии започва да застава на мястото ...
07:45 / 20.12.2025
Голям празник е днес, не се ходи на гости и се посреща "полазник"...
07:04 / 20.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Сиромахов: Искат ми 7200 лева, при положение че имам 144000 последователи
Сиромахов: Искат ми 7200 лева, при положение че имам 144000 последователи
11:48 / 19.12.2025
Глоба за собствениците на домашни животни, ако не уведомят ветеринаря при колене на прасе
Глоба за собствениците на домашни животни, ако не уведомят ветеринаря при колене на прасе
19:41 / 19.12.2025
Пари, много пари, но само за 4 зодии
Пари, много пари, но само за 4 зодии
10:12 / 19.12.2025
От 100 кг до 50 кг и с нова песен
От 100 кг до 50 кг и с нова песен
11:06 / 20.12.2025
Брокер: Хората, които нямат достатъчно самоучастие за покупка на имот, отпаднаха от пазара
Брокер: Хората, които нямат достатъчно самоучастие за покупка на имот, отпаднаха от пазара
20:52 / 19.12.2025
Банка: Има опити за измами, свързани с изпращане на съобщения за актуализация на данни
Банка: Има опити за измами, свързани с изпращане на съобщения за актуализация на данни
19:00 / 19.12.2025
Калин проговори за нагласените резултати в "Игри на волята"
Калин проговори за нагласените резултати в "Игри на волята"
15:29 / 19.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Зима 2025/2026 г.
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Катастрофи в България
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: