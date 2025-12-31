ЗАРЕЖДАНЕ...
|Някои вече посрещнаха новата 2026 година
Хиляди празнуващи аплодираха, докато часовниците в Нова Зеландия отбелязваха полунощ, 13 ч. българско време.
Фойерверки бяха изстреляни във въздуха, докато ежегодната заря осветяваше нощното небе.
Остров Киритимати – известен още като Остров Рождество– и верига от 10 други предимно необитаеми острова в централната част на Тихия океан бяха първите, които посрещнаха 2026 г.
Остров Чатъм в Нова Зеландия вече беше в 2026 г. няколко минути преди континенталната част.
В отдалечения архипелаг в Тихия океан живеят около 600 души.
Тонга и Самоа също празнуват настъпването на 2026 г., преди Източна Австралия и Централна Австралия да се присъединят към веселбата.
