Нови цени в Истанбул

© Фокус Столичната община на Истанбул (IBB) одобри 30% увеличение на цените на билетите в обществения транспорт на града, включително автобуси, метро, ​​метробуси, фериботи, микробуси, таксита и училищни автобуси, пише Turkey Today.



Решението беше прието с мнозинство от гласовете на общинския съвет в петък и ще влезе в сила на 15 септември.



Нови цени за автобуси, метро и фериботи



Цената на стандартен електронен билет ще се повиши от 27 рупии ( 0,65 долара) на 35 рупии, докато месечната карта за пътуване "Синя карта“ ще се увеличи от 2120 рупии ( 51,26 долара) на 2748 рупии.



По фериботните маршрути цената на билета по линията Ускюдар–Еминёню ще се увеличи от 34,20 рупии на 44,33 рупии, докато цената на билетите по линиите Кадъкьой–Еминёню и Кадъкьой–Бешикташ ще се увеличи от 38,11 рупии на 49,40 рупии. По-дългите пътувания, като например линията Бостанджъ–Адалар (Принцовите острови), ще се покачат от 100,45 рупии на 130,22 рупии.



Тарифи за таксита и микробуси



Цените на такситата също ще се повишат съгласно новото разписание. Базовата цена ще се увеличи от ₺42 на ₺54.50, докато таксата за километър ще се промени от ₺28 на ₺36.30. Почасовата тарифа за чакане ще достигне ₺453.71, в сравнение с ₺350. Минималната цена за къси разстояния ще се увеличи от ₺135 на ₺175.



За микробусите цената на билета за къси разстояния, която важи за пътувания до 4 километра, ще се увеличи от ₺25 на ₺32,50. Други тарифи, базирани на разстояние, ще се повишат пропорционално, като студентските тарифи ще се променят от ₺16 на ₺21.



Транспортни услуги за училища и персонал



Таксите за училищния транспорт също ще бъдат коригирани. За разстояния до 1 километър месечните такси за транспорт ще се увеличат от ₺2 605 на ₺3 376. Цените на услугите за транспорт на персонал ще се повишат от ₺1 355 на ₺1 757.



Новите увеличения следват 35% увеличение, въведено на 15 януари, когато Центърът за координация на транспорта на града (UKOME) за последно ревизира цените на билетите за обществен транспорт, таксита и училищни услуги.