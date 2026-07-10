Новият регламент GSR2 (Общ регламент за безопасност 2) направи системата за предупреждение при разсейване на шофьора (ADDW) напълно задължителна за всички новопродадени и регистрирани за първи път леки автомобили в Европейския съюз от 7 юли. Строгото изискване има за цел драстично да намали пътните инциденти в общността чрез постоянен електронен контрол над вниманието на водача.

За разширяването на обхвата на европейските правила спрямо превозните средства информира Plovdiv24.bg. Технологията навлезе в автомобилния сектор преди две години, като от 7 юли 2024 г. беше задължителна само за новохомологираните модели, а от 7 юли 2026 г. обхвана абсолютно всички нови превозни средства, излизащи на пазара.

Система ADDW може да спаси до 25 000 души

Въпреки че работата на ADDW (Advanced Driver Distraction Warning) може да бъде изключително дразнеща за водачите, създателите на пакета от мерки GSR2 защитават нейното въвеждане. Според официалните оценки на експертите, до 2038 година технологията може да спаси до 25 000 души от смърт при тежки пътни инциденти. Самата система използва специални камери, които следят движенията на очите и проверяват дали шофьорът е достатъчно концентриран върху ставащото пред колата, като електронният надзорник се активира автоматично при превишаване на скорост от 20 км/ч.

Разделяне на купето на три зони

Вградените алгоритми анализират в реално време посоката на погледа въз основа на данни от камерата. За целта кабината на автомобила се разделя на три отделни зони:

Зона 1: Покрив и странични части на превозното средство, при които очите на водача са насочени нагоре.

Зона 2: Поглед, насочен директно напред и настрани към пътя.

Зона 3: Поглед, насочен под линията на предното стъкло на автомобила.

Време за реакция и видове аларми

Времето, за което системата задейства предупреждение, зависи изцяло от скоростта на движение. Ако автомобилът се движи със скорост между 20 и 50 км/ч, алармата се задейства, когато очите на водача не са фокусирани върху пътя в продължение на повече от 6 секунди. При превишаване на лимита от 50 км/ч обаче, времето за реакция на ADDW се затяга рязко до 3.5 секунди. В зависимост от модела на превозното средство предупреждението може да бъде визуално чрез светлинен индикатор, чуваемо или под формата на "възприемаем предупредителен сигнал“, като вибрация на волана или седалката.

Мониторинг на главата без връзка със спирачките

Правилата изискват софтуерът да следи не само очите, но и позицията на главата на водача. Това позволява на електрониката да реагира незабавно, ако човекът зад волана заспи или припадне. Въпреки сериозния контрол, системата ADDW няма директна връзка с кормилната или спирачната система на превозното средство и не може да спира или завива вместо човека.

Деактивиране на ADDW и заглушаване на аудиото

Изобретателността на производителите при формите на предупреждение често предизвиква недоволство, пише automobile.investor.bg. При новите модели на китайската компания Geely например, алармата за разсейване временно заглушава озвучаването в купето, като ADDW изключва говорителите, без да спира самата песен или радиопрограма. При Toyota сензорите се поставят на кормилната колона, за да следят дали водачът седи правилно. Това обаче понякога води до фалшиви аларми, ако шофьорът държи волана с една ръка в горната му част и така неволно покрие сензорите. Системата ADDW може да бъде деактивирана ръчно от шофьора, но регламентът на ЕС 2019/2144 изисква тя автоматично да се задейства отново при всяко следващо запалване на двигателя.