Всеки странен звук под капака на колата, като скърцане или чукане, сигнализира за механичен проблем и служи като симптом за скрити повреди – от безобиден луфт до опасно прегряване. В такъв момент най-важната мисия на човека зад волана е правилно да прецени риска дали автомобилът може на собствен ход да стигне до сервиз, или трябва незабавно да пусне аварийни светлини и да повика пътна помощ.

Кога точно се проявява акустичният проблем

Първото златно правило за установяване на дефекта е да се забележи моментът на поява на шума. Ако шумотевицата се засилва правопропорционално на оборотите на мотора, фокусът пада върху самия двигател, ремъците, ролките, алтернатора или компресора на климатика. Когато децибелите растат успоредно със скоростта на движение, виновни обикновено са лагерите на главините, гумите, спирачните апарати или трансмисията. Дразнещите звуци единствено при преминаване през дупки и неравности издават проблем в елементите по окачването, кормилната уредба или защитните кори под купето.

Специфични симптоми при спирачките и окачването

Пронизителното метално скърцане най-често сигнализира за напълно износени спирачни накладки, чиято метална основа стърже директно в диска. Този сценарий удължава критично спирачния път и може да доведе до прегряване на апарата всеки миг. Глухото тропане по лоши пътища пък е класически признак за разбити втулки, шарнири или амортисьори. Ако в този момент воланът омекне или започне да дърпа настрани, водачът трябва незабавно да отбие.

Опасни звуци от двигателя и ремъците

Най-опасно за автомобила е звънливото метално чукане от сърцето на мотора. Ако то не изчезне след затваряне на термостата и е придружено от спад в налягането на маслото, двигателят трябва да се изгаси веднага, за да се избегне пълното разрушаване на агрегата. Пищящият звук при студен старт обикновено издава хлабав или износен пистов ремък, чието скъсване може да остави возилото без хидравлика и водна помпа.

Повреди по колелата, трансмисията и изпускателната система

Специфичното виене, променящо се при завой, е ясен маркер за заминал лагер на колелото, който не бива да се игнорира, за да не блокира колелото в движение. Силното хрускане при маневриране с навит докрай волан пък издава повредено външно каре на полуоската със скъсан маншон. Дори обикновеното тракане от изпускателната система или изгорял катализатор изисква сериозно внимание, особено ако в купето замирише на изгорели газове, което представлява директна заплаха за здравето на пътниците.

Как да улесним механиците в сервиза

За постигането на бърза и точна диагностика шофьорите могат да направят кратко видео със смартфона си, като запишат конкретния шум, пише automedia.investor.bg. При представянето му в сервиза е важно да се отбележат точните обстоятелства – дали колата е била студена, с каква скорост се е движела и кога точно се е появил звукът. Това е много по-ценно за автомеханиците от неясното обяснение, че нещо отдолу просто хлопа.