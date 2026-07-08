Малко автомобили са предизвиквали толкова ожесточени спорове, колкото Fiat Multipla. За едни той остава символ на спорния автомобилен дизайн, а за други е една от най-практичните и най-недооценени коли, създавани някога. Почти три десетилетия след дебюта си моделът постепенно започва да променя репутацията си и все по-често е определян като бъдеща класика.

Историята на модела оживява и чрез личен разказ на автомобилен журналист, който след тежко падане на заледени стълби пред изложението Retromobile в Париж се оказва с контузено рамо и затруднена подвижност. Първоначално негов приятел го откарва до болницата с класически Jaguar E-Type - емблематичен автомобил, но далеч от най-удобното средство за човек с травма.

При следващото посещение изборът пада върху Fiat Multipla. Именно тогава журналистът осъзнава защо този модел има толкова верни почитатели.

Благодарение на високата си каросерия качването и слизането от автомобила се оказват изключително лесни. За разлика от ниския спортен Jaguar или от високите съвременни SUV модели, Multipla предлага удобна височина на седене и просторен салон.

Интериорът впечатлява с необичайно ефективно използване на пространството. Големите прозорци осигуряват отлична видимост във всички посоки, а централно разположеното арматурно табло и скоростният лост, монтиран високо върху конзолата, освобождават място за трета седалка отпред. Резултатът е шестместен автомобил само с два реда седалки – решение, което години по-късно ще бъде използвано и от други производители.

Fiat представя концептуалната Multipla през 1996 г. на автомобилното изложение в Париж, а серийната версия дебютира две години по-късно.

Необичайният дизайн мигновено предизвиква бурни реакции. Високата каросерия, двойната линия на фаровете и нестандартните пропорции превръщат Multipla в един от най-обсъжданите автомобили на своето време.

От британското подразделение на Fiat дори подхождат с чувство за хумор при представянето на модела. На задните стъкла на автомобилите за журналистически тестове били поставени стикери с надпис: "Ако смятате, че задницата е грозна, почакайте да видите предницата.“

Въпреки спорната външност автомобилът печели редица отличия. Телевизионното предаване и списание Top Gear го обявяват за "Автомобил на годината“, а известният журналист Джереми Кларксън открито го защитава.

Под необичайната външност се крие една от най-практичните конструкции в автомобилната индустрия.

При дължина от едва 3,99 метра Fiat Multipla предлага шест пълноразмерни места за възрастни и багажник с обем до 430 литра. Задните три седалки могат да се местят или напълно да се демонтират, което превръща автомобила в изключително гъвкаво решение както за семейства, така и за професионална употреба.

Моделът се предлага с 1,6-литров бензинов и 1,9-литров дизелов двигател.

След първоначалния интерес Fiat решава през 2004 г. да промени външността на Multipla. Най-спорният елемент, разположените високо предни светлини, изчезва, а предницата получава далеч по-конвенционален дизайн.

Макар новата визия да се харесва на повече купувачи, мнозина почитатели смятат, че именно първата серия притежава най-силния характер.

Производството на Fiat Multipla продължава до 2010 г., без моделът да получи пряк наследник.

Днес Multipla постепенно се превръща в желан автомобил сред колекционерите. Въпреки че повечето запазени екземпляри са изминали стотици хиляди километри, моделът се слави с добра здравина. При покупка на употребяван автомобил експертите препоръчват внимание към трансмисията и електрическата система.

Колкото и противоречив да остава дизайнът му, Fiat Multipla все по-често е определян като един от най-смелите и най-разумно проектирани автомобили на последните три десетилетия – модел, който поставя функционалността над модата и който вероятно ще бъде оценен истински едва години след края на своето производство.