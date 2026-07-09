Високите летни температури поставят на сериозно изпитание автомобилните гуми, тъй като асфалтът лесно може да надвиши 60 или дори 70 градуса по Целзий през централните часове на деня. За да се избегнат опасни ситуации на пътя, шофьорите трябва да поддържат правилното налягане и да съобразяват натоварването на автомобила.

За рисковете при прегряване на колелата и развенчаването на най-честите митове сред водачите информира Plovdiv24.bg. Специалистите напомнят, че правилното поведение на пътя изисква познаване на реалните температурни граници на материалите.

Реалната температура на гумата при движение

Когато външният термометър показва 40 градуса, много шофьори вярват, че това е максималната температура, която колелата издържат. В реалността настилката се превръща в източник на топлина, а заради постоянното триене между нея и гумата, колелото нормално работи в диапазона между 50 и 80 ºC. При дълги ваканционни пътувания, с напълно натоварена кола или при шофиране с висока скорост, тези стойности могат да достигнат и да надвишат 100 ºC.

Топлината сама по себе си не причинява спукване

Експертите разбиват един от най-разпространените митове сред шофьорите – околната топлина сама по себе си не е причина за внезапно спукване. Съвременните гуми са проектирани да издържат дни наред при външни температури близо до 45 градуса, стига да са в добро състояние. Проблемът възниква при натрупването на няколко фактора:

Неправилно налягане в колелата

Напреднало износване на протектора

Наличие на скрити вътрешни повреди

Претоварване на превозното средство

Дълго поддържана много висока скорост

Контрапродуктивната грешка с намаляването на налягането

Въпреки предупрежденията на производителите, някои шофьори умишлено намаляват налягането в гумите през лятото, мислейки, че така ще компенсират разширяването на въздуха от топлината. Тази практика е изключително опасна. Когато колелото се движи с по-ниско налягане от предписаното, то се деформира все повече при всеки завой. Това допълнително огъване генерира още по-висока вътрешна температура и ускорява разрушаването на материалите. Последствията са увеличено износване, по-висок разход на гориво и прогресивна загуба на стабилност при рязко спиране или промяна на траекторията.

Как багажът и пътниците променят изискванията към колелата

По време на летните отпуски теглото на автомобила се увеличава значително заради пътниците и багажа, като този допълнителен товар може да надвиши половин тон. Ако налягането на гумите не се адаптира към новото натоварване, деформацията и работната им температура нарастват бързо. В тези ситуации спирачният път се удължава, а способността за поддържане на траекторията намалява. Поради тази причина се препоръчва консултиране с таблицата за налягане на натоварен автомобил, която се намира на рамката на шофьорската врата или в ръководството.

Предимствата на качествените и всесезонните модели

Високите температури тестват еластичността на съединенията, от които са изработени колелата, като висококачествените модели предлагат по-добро сцепление и устояват на прегряване. В този контекст всесезонните гуми вече се използват ефективно и през лятото, пише automedia.investor.bg. Техните съединения действат добре както върху нагорещения асфалт, така и при интензивни летни бури. Те подобряват извеждането на водата, намаляват риска от аквапланинг и предлагат балансирано поведение при претоварване на автомобила по време на почивка.

Прости действия за избягване на сериозни проблеми

Най-добрата защита срещу опасностите в жегата е простата проверка на колелата преди път. Проверката на налягането задължително трябва да се прави в "студено“ състояние на гумата. Заедно с визуалния преглед за износване, това отнема само няколко минути. Специалистите съветват още да се избягва претоварването, да се спазват ограниченията на скоростта и да се правят редовни почивки при дълги маршрути, за да се намали непрекъснатото напрежение върху материалите и те да работят в предвидения температурен диапазон.